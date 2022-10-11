Эксперт: Количество электромобилей в РТ в ближайшие два года может вырасти на 20-30%

В ближайшие два года количество электромобилей в РТ может вырасти на 20-30%. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» выразила заместитель генерального директора – директор по экономике и реализации услуг АО «Сетевая компания» Наталья Назарова.

«За электромобилями – будущее, все равно мы все будем отказываться от бензиновых авто, этот тренд вряд ли повернется вспять», – уверена Назарова.

По данным ГИБДД РТ, на 1 января текущего года в Татарстане было зарегистрировано всего 304 транспортных средства, оснащенных электродвигателем. По сравнению с 2021 годом прирост в этом сегменте составил 224 ед. (для сравнения: парк традиционных авто с ДВС в РТ – более 1,3 млн ед. в том числе более 1,2 млн – принадлежащих индивидуальным автовладельцам). Аналитическое агентство «Автостат» приводит другую статистику: на 1 июля 2022 года в РТ числилось 278 легковых электромобилей, два электрических легких коммерческих автомобиля (ДСМ) и 10 электробусов. За восемь месяцев текущего года жители республики приобрели 35 новых и 78 легковых электромобилей с пробегом.

В настоящее время «Сетевая компания» достраивает сеть из 95 электрозарядных станций в районах РТ. Коммерческую эксплуатацию сети планируется запустить с 1 января 2023 года. Клиентов этого сервиса Наталья Назарова описывает так: «Обычные обыватели. Люди, которые каждый день ездят на работу. Плюс, конечно, операторы каршеринга – они точно бензиновые авто на электромобили заменят».

Подробнее читайте в материале «Будем отказываться от бензиновых авто»: Татарстан накроют сетью зарядок для электрокаров.