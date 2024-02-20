Количество ДТП в Сабинском районе в прошлом году возросло вдвое

Количество дорожно-транспортных происшествий в Сабинском районе за прошлый год выросло в два раза по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин на итоговом заседании района.

«Был зарегистрирован двукратный рост количества ДТП, в которых пострадали 29 человек. При этом 11 случаев произошли на дорогах регионального значения», – отметил он.

Вице-премьер поручил органам местного самоуправления и отделу внутренних дел усилить работу по профилактике нарушений правил дорожного движения, особенно в части управления транспортом в нетрезвом виде.