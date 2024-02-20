Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Количество ДТП в Сабинском районе в прошлом году возросло вдвое
Количество дорожно-транспортных происшествий в Сабинском районе за прошлый год выросло в два раза по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин на итоговом заседании района.
«Был зарегистрирован двукратный рост количества ДТП, в которых пострадали 29 человек. При этом 11 случаев произошли на дорогах регионального значения», – отметил он.
Вице-премьер поручил органам местного самоуправления и отделу внутренних дел усилить работу по профилактике нарушений правил дорожного движения, особенно в части управления транспортом в нетрезвом виде.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников