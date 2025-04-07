Количество ДТП сократилось на треть: Казань инвестирует 150 млн в безопасность на дорогах

Помогут ли новые технологии снизить аварийность на дорогах Казани? Какие инновации внедрят в 2025 году? Сколько средств город направит на безопасность дорожного движения? Об этом рассказали сегодня на деловом понедельнике в мэрии города. Подробнее — в репортаже «Татар-информа».





В 2025 году Казань направит 150 миллионов рублей на улучшение дорожной безопасности

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

150 миллионов на безопасность дорожного движения в Казани

В 2025 году Казань направит 150 миллионов рублей на улучшение дорожной безопасности. Эти деньги пойдут на ремонт опасных участков, установку новых светофоров и обустройство пешеходных переходов, сообщил глава городского Комитета по транспорту Алексей Сидоров.

На эти средства приведут в порядок 68 аварийных участков, которые чаще всего попадают в сводки ДТП. Особое внимание уделят переходам у школ и детсадов — там установят специальные мигающие светофоры. Всего такие сигналы уже появились на 61 переходе, и работа в этом направлении продолжается.

Также в планах замена и установка светофоров на 17 перекрестках, монтаж более 2 тыс. новых дорожных знаков (на это выделено 10 млн рублей), продолжение программы для слабовидящих — установка звуковых сигналов на пешеходных переходах. В прошлом году 43 перехода уже оборудовали голосовыми помощниками «Триоль-М». Сейчас в городе работает 64 таких устройства, и их количество будет увеличиваться.

Эти меры помогут сделать дороги Казани безопаснее для всех участников движения — водителей, пешеходов и особенно детей.

Казань обгоняет другие российские города-миллионники по скорости движения транспорта

Средняя скорость движения автомобилей в Казани достигает 32 км/ч, тогда как в других крупных городах этот показатель составляет около 27 км/ч. Такого результата удалось добиться благодаря внедрению интеллектуальных транспортных систем.

«В условиях растущей автомобилизации Казани для нас это вопрос комфортной жизни наших горожан – как добираться до работы, как возвращаться, насколько комфортно можно передвигаться. И здесь технологии, в том числе искусственный интеллект, – наши помощники», – подчеркнул мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Ильсур Метшин: «В условиях растущей автомобилизации Казани для нас это вопрос комфортной жизни наших горожан» Фото: kzn.ru

Система работает на основе данных с 955 детекторов транспорта и 356 камер видеонаблюдения, автоматически корректируя режимы светофоров. На сегодня программно-технический комплекс внедрен на 237 из 513 светофорных объектов города, а единый диспетчерский центр позволяет удаленно управлять почти 80% светофоров. В текущем году планируется подключить еще 13 перекрестков.

Особенностью казанской системы является использование искусственного интеллекта четвертого поколения, который оперативно реагирует на изменения трафика. 130 светофорных устройств оборудованы модемами связи, что позволяет получать информацию об их работоспособности и менять режим работы удаленно. Ежегодно в городе увеличивается количество перекрестков, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД), а также внедряются новые технологии, такие как проекционные светофоры.

Приоритет общественному транспорту: выделенные полосы и контроль

Для повышения безопасности пассажирских перевозок и обеспечения приоритетного проезда общественного транспорта в Казани обустроены выделенные полосы для автобусов общей протяженностью 183 км на 47 улицах. В прошлом году комплексы фото- и видеофиксации выявили более 67 тысяч нарушений правил выезда на них, в этом году контроль «будет кратно усилен».

Алексей Сидоров призвал водителей не занимать выделенные полосы, поскольку это создает помехи для движения общественного транспорта, сбивает интервалы и графики движения и повышает риск ДТП.

Алексей Сидоров призвал водителей не занимать выделенные полосы Фото: kzn.ru

«Выделенные полосы предназначены только для движения городского общественного транспорта. Выезжая на выделенную полосу, вы создаете помехи для движения общественного транспорта – сбиваются интервалы и графики движения, нередки случаи совершения дорожно-транспортных пришествий. Призываю всех автолюбителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не занимать выделенные полосы», – обратился он к водителям.

Совместно с ГИБДД планируется кратное увеличение числа камер для фиксации таких нарушений, что позволит эффективнее контролировать соблюдение правил и обеспечивать приоритет для общественного транспорта.

В Казани за десять лет на треть сократилось количество ДТП

За последнее десятилетие аварийность на дорогах Казани снизилась на 31% – с 1,8 тыс. происшествий с пострадавшими в 2014 году до 1,2 тыс. в 2024-м.

Показатели смертности в ДТП сократились еще значительнее – на 46%. В прошлом году в авариях погибли 38 человек. Количество пострадавших уменьшилось на 33%, составив 1,5 тыс. человек.

Особую тревогу у властей вызывает проблема несовершеннолетних водителей питбайков и квадроциклов. В 2024 году произошло 73 ДТП с участием мототранспорта, в которых погибли 3 человека и 82 получили травмы. Только за начало текущего мотосезона зафиксировано уже 4 подобных происшествия с 4 пострадавшими.

«Родители должны несколько раз подумать, прежде чем доверять управление питбайками несовершеннолетним и дарить им подобные игрушки. Прошу услышать нас и Госавтоинспекцию», – подчеркнул Алексей Сидоров.

Власти продолжают работу по повышению безопасности дорожного движения, однако, как отмечают специалисты, ответственность родителей остается ключевым фактором в профилактике детского травматизма на дорогах, добавил он.

С 18 апреля в Казани возобновляют работу сезонные садоводческие маршруты

В этом году сезонные маршруты в столице Татарстана начнут работу 18 апреля и будут действовать до конца октября, рассказал Алексей Сидоров.

«В настоящее время осуществляется комиссионное обследование маршрутов, проводится работа по приведению в нормативное состояние остановочных пунктов, аншлагов, а также осуществляется подготовка подвижного состава», – отметил он.

Сидоров также напомнил, что в прошлом году перевозки осуществлялись с 26 апреля по 31 октября, за этот период было перевезено 685 тыс. пассажиров.

Как и в предыдущие годы, будут работать шесть садоводческих маршрутов:

№39с Ветеринарная академия ​​– ж. м. «Станционные Дербышки»

№41с 39-й квартал – СО «Крутушка»

№92с КДК им. Ленина – «Дальние сады»

№101с Горьковское шоссе – СО «Текстильщик»

№109с Кафе «Полет» – СНТ «Заречье»

№111с Станция метро «Проспект Победы» – «Жиркомбинат»

Докладчик добавил, что все сезонные маршруты будут работать с соблюдением требований безопасности и комфорта пассажиров.

С полным расписанием автобусов можно ознакомиться на транспортном сайте города. Телефон горячей линии Комитета по транспорту Казани: +7 (843) 275-30-50.