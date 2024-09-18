Количество ДТП на переездах ГЖД выросло на треть

Количество ДТП на железнодорожных переездах Горьковской магистрали в январе — августе текущего года увеличилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Всего за восемь месяцев произошло 13 столкновений автомобилей с поездами, в которых пострадали 12 человек, сообщает пресс-служба ГЖД.

«Для предотвращения ДТП железнодорожники проводят комплексную программу — это мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизация и оснащение дополнительными системами безопасности», — говорится в сообщении.

Благодаря этому наблюдается снижение количества нарушений Правил дорожного движения автомобилистами при пересечении железнодорожных переездов. Так, за январь — август зафиксировано 189 нарушений, что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Кроме того, за восемь месяцев железнодорожники вместе с транспортной полицией провели около 1,4 тыс. рейдов по выявлению нарушителей. Правила пересечения железной дороги напомнили более 165,3 тыс. автомобилистов.