Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Количество ДТП на переездах ГЖД выросло на треть
Количество ДТП на железнодорожных переездах Горьковской магистрали в январе — августе текущего года увеличилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Всего за восемь месяцев произошло 13 столкновений автомобилей с поездами, в которых пострадали 12 человек, сообщает пресс-служба ГЖД.
«Для предотвращения ДТП железнодорожники проводят комплексную программу — это мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизация и оснащение дополнительными системами безопасности», — говорится в сообщении.
Благодаря этому наблюдается снижение количества нарушений Правил дорожного движения автомобилистами при пересечении железнодорожных переездов. Так, за январь — август зафиксировано 189 нарушений, что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Кроме того, за восемь месяцев железнодорожники вместе с транспортной полицией провели около 1,4 тыс. рейдов по выявлению нарушителей. Правила пересечения железной дороги напомнили более 165,3 тыс. автомобилистов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»