Количество браков в Татарстане за четыре года снизилось на 12%

В Татарстане за период с 2022 по 2025 год количество зарегистрированных браков сократилось более чем на 3,3 тыс. – 12%. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщила начальник Управления ЗАГС Кабмина республики Эльвира Ахметова.

Согласно статистике, в 2022 году было заключено 27 428 браков, в 2023 году – 25 219, в 2024 году – 23 683. При этом в 2025 году их количество возросло на 1,7% до 24 097.

70% пар вступили в брак впервые. Наиболее активный возраст для вступления в брак среди мужчин – 25-29 лет, среди женщин – 18-24 года.