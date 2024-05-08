Количество авиарейсов между Москвой и Казанью увеличится летом

Авиакомпания «Аэрофлот» с июня по август увеличит количество рейсов между Москвой и Казанью на 24% по сравнению с летним сезоном прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«С июня по август авиакомпания будет выполнять в Казань до 12 собственных рейсов в сутки и до 84 рейсов в неделю», – говорится в сообщении.

В прошлом году «Аэрофлот» перевез более 729 тыс. пассажиров по направлению Москва – Казань – Москва, что на четверть больше, чем в 2022-м. На маршруте было выполнено свыше 5 тыс. рейсов, что на 14% превысило аналогичный показатель 2022 года.