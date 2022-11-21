Количество авиарейсов из Ярославля в Казань увеличится до двух раз в неделю

Количество рейсов из Ярославля в Казань с 3 декабря увеличится до двух раз в неделю. В столицу Татарстана самолеты будут летать по вторникам в 16.40 и по субботам в 10.05, сообщается на сайте Правительства Ярославской области.

«Видим, что популярность рейсов в Казань растет и направление остается одним из самых востребованных среди жителей нашего региона. Увеличение частоты авиарейсов на данном направлении позволит увеличить транспортную доступность региона», – отметил заместитель директора областного Департамента транспорта Мурат Баснукаев.

По его словам, пассажирские авиаперевозки в Казань выполняются с марта 2018 года, за это время отправлено более 20 тыс. человек.

На рейсах задействованы воздушные суда Bombardier CRJ-200, рассчитанные на 50 пассажиров. Длительность полета составляет 1 час 20 минут.