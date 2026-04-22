Количество авиарейсов из Казани в Стамбул увеличится в мае

Российская авиакомпания Nordwind в мае увеличит количество рейсов из Казани в Стамбул до четырех в неделю. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Вылететь из Казани в Стамбул и в обратном направлении можно по понедельникам, средам и пятницам, а с 17 мая – по воскресеньям.

Самолет в Турцию по понедельникам вылетает в 10.40, по средам – в 11.50, по пятницам – в 7.50. По воскресеньям рейс будет выполняться в 13.35. Длительность полета составляет около пяти часов.

Из Стамбула вылет назначен по понедельникам на 16.35, по средам – на 17.45, по пятницам – на 13.35. В воскресенье он запланирован на 19.25. Время в пути – 4 часа 30 минут.

«Пассажирам также доступны трансферные рейсы Nordwind Airlines в Стамбул из Барнаула, Бишкека, Душанбе, Иркутска, Кемерово, Томска, Худжанда с удобной стыковкой в столице в Казани», – отметили в пресс-службе.