Увеличится количество авиарейсов из Казани в Астану

Из Казани увеличится количество авиарейсов в Астану. Полеты теперь будут выполняться два раза в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

По понедельникам из Казани самолеты будут вылетать в 6.30 и прибывать в столицу Казахстана в 12.00. Из Астаны лайнер отправится в 13.05 и совершит посадку в Казани в 12.45.

По четвергам вылет из Казани назначен на 11.50, прибытие в Астану – 17.20. В обратном направлении рейс запланирован на 18.20, посадка в столице Татарстана – на 18.00.

«Для каждого аэропорта указано местное время. Время в Астане на три часа опережает московское», – отметили в пресс-службе.

Пассажиров будут перевозить на Sukhoi SuperJet 100. Длительность перелета составит менее трех часов.