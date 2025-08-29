news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 августа 2025 15:10

Количество авиарейсов из Казани в Анталью увеличится в сентябре

Читайте нас в
Телеграм
Количество авиарейсов из Казани в Анталью увеличится в сентябре
Фото: пресс-служба аэропорта Казани

Авиакомпания AZUR air в начале сентября увеличит частоту полетов из Казани в Анталью. Будет добавлено два рейса, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Таким образом, авиаперевозчик будет выполнять девять рейсов в неделю по маршруту Казань – Анталья и Анталья – Казань», – говорится в сообщении.

Для дополнительных рейсов будут задействованы лайнеры Boeing 767-300, имеющие 336 кресел в салоне экономического класса. Сейчас полеты в Анталью выполняются на менее вместительных самолетах Boeing 757-200.

#открытие авиарейса #дополнительные рейсы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ЭКГ, онкотесты и флюорография: что входит в диспансеризацию в Татарстане и как ее пройти

ЭКГ, онкотесты и флюорография: что входит в диспансеризацию в Татарстане и как ее пройти

28 августа 2025
Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения РТ стал Альмир Абашев

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения РТ стал Альмир Абашев

28 августа 2025