Количество авиарейсов из Казани в Анталью увеличится в сентябре

Фото: пресс-служба аэропорта Казани

Авиакомпания AZUR air в начале сентября увеличит частоту полетов из Казани в Анталью. Будет добавлено два рейса, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Таким образом, авиаперевозчик будет выполнять девять рейсов в неделю по маршруту Казань – Анталья и Анталья – Казань», – говорится в сообщении.

Для дополнительных рейсов будут задействованы лайнеры Boeing 767-300, имеющие 336 кресел в салоне экономического класса. Сейчас полеты в Анталью выполняются на менее вместительных самолетах Boeing 757-200.