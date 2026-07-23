Количество аварий с маломерными судами в Татарстане выросло в полтора раза

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане выросло количество происшествий с маломерными судами. Об этом сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Доме Правительства РТ рассказал заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по РТ – главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Денис Мокеев.

«Сложным на сегодняшний день вопросом является увеличение количества происшествий с маломерными судами. С начала года на водных объектах республики зарегистрированы 10 происшествий с маломерными судами, в результате которых погибли семь человек и спасены девять человек, среди которых имеются и лица, получившие серьезные телесные повреждения, по некоторым из них возбуждены уголовные дела», – рассказал Денис Мокеев.

В прошлом году за такой же период прошлого года было зарегистрировано шесть происшествий и четверо погибших. Были спасены также пять человек, в том числе один ребенок, добавил он.

«Основными причинами аварий явились: управление в нетрезвом состоянии; управление в темное время суток гидроциклами, использование которых в темное время запрещено; передача управления лицу, не имеющему право управления; отсутствие наблюдения за окружающей обстановкой; отсутствие спасательных жилетов, когда их применение обязательно», – подчеркнул главный государственный инспектор по маломерным судам РТ.