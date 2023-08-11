Количество активных подписчиков видеосервиса «Ростелекома» превысило 11,5 млн

Видеосервис Ростелекома Wink демонстрирует высокие темпы развития, выступая одним из драйверов роста бизнеса «Ростелекома» в массовом сегменте (B2C). Консолидированная сервисная выручка видеосервиса (не включает продажу абонентского оборудования и непрофильные доходы) превысила 13,2 млрд рублей, что на 9% выше первого полугодия 2022 года. При этом прирост сервисной выручки в OTT-сегменте составил 95%.

По итогам первого полугодия 2023 года количество активных клиентов видеосервиса (включает абонентов как IPTV, так и OTT, которые, например, получают доступ в мобильном приложении или смарт-ТВ) превысило 11,5 млн, что на 11% больше аналогичного периода 2022 года. При этом количество платящих подписчиков достигло 9,0 млн, увеличившись на 20%. По данным аналитической компании GfK, во втором квартале 2023 года видеосервис «Ростелекома» закрепился на втором месте по числу платящих подписчиков среди российских онлайн-кинотеатров.

Видеосервис продолжает активно инвестировать в технологическое развитие платформы и сервисов. Проведены работы по увеличению мощности и надежности платформы, усилена информационная безопасность. Интерфейсы в мобильном приложении, в смарт-ТВ и на сайте стали удобнее и дружелюбнее. В результате оптимизации выросла скорость работы приложений и сайта даже при низком качестве мобильного интернета, что особенно актуально для удаленных населенных пунктов, где покрытие сетями четвертого поколения (LTE) пока недостаточное.

В первой половине 2023 года увеличилось количество партнерств с производителями смарт-ТВ: теперь приложение Wink предустановлено на телевизорах брендов Hisense и Toshiba. С помощью технологии компьютерного зрения: видеосервис помогает получать полезную информацию о фильме или сериале. Абоненты домашнего интернета и сотового оператора Теле 2 могут оплачивать кино и сериалы бонусами и неиспользованными минутами из пакетов.

В 2023 году видеосервис «Ростелекома» не менее чем в два раза увеличит выпуск оригинальных проектов. За первую половину года в линейке видеосервиса вышло семь художественных сериалов, которые отметили и зрители, и критики. Все оригинальные проекты пользовались высокой популярностью у подписчиков (4,6 млн уникальных зрителей). До конца года планируется еще десять премьер из линейки Wink Originals. Впервые видеосервис начал инвестировать в отечественное полнометражное кино на ранних стадиях.

«В начале 2023 года мы представили главные премьеры полугодия. И все они по итогам вошли в топ просмотров, заслужив высокие оценки наших подписчиков. Проекты видеосервиса Ростелекома стали драйвером увеличения продолжительности смотрения и притока новых подписчиков. Это говорит о правильной программной политике видеосервиса, основанной на глубоком знании аудитории и ее вкусов. Кроме того, только в этом году у нас появились проекты, которые были доступны исключительно на нашей платформе, что также стимулировало подключения. У нас большие надежды на осенние премьеры, к которым уже есть большой зрительский интерес — это сериалы и целый ряд других разножанровых проектов, включая полнометражные кинокартины», — отметил генеральный директор видеосервиса «Ростелекома» Wink Антон Володькин.

OTT (Over the Top) — способ предоставления услуг через интернет-сети любого провайдера: в данном случае получить доступ к Wink можно с помощью мобильного приложения, приложения в смарт-ТВ, Apple TV и Android TV, на сайте wink.ru.

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