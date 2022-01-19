Количество акционеров ВТБ в Татарстане увеличилось в два раза

Количество розничных акционеров банка ВТБ в Республике Татарстан достигло 16,3 тыс. (на 1 декабря 2021 года), увеличившись за год вдвое. В целом по стране рост числа таких акционеров составил 71%, до 577 тысяч. На долю физических лиц приходится 7% голосующих акций, что также является максимальным показателем за всю публичную историю банка. Значительная часть держателей акций ВТБ пользуется программами льгот и привилегий для акционеров, включая пакеты услуг «Мультикарта», «Привилегия» и «Прайм».

«Количество акционеров Банка ВТБ достигло 577 тысяч (на 1 декабря 2021 года), увеличившись за год на 71%. На долю акционеров — физических лиц приходится 7% голосующих акций, что также является максимальным показателем за всю публичную историю ВТБ. Прибыль по МСФО за 2021 г. обеспечивает возможность выплаты дивидендов с рекордной для банка доходностью. Более 60% розничных акционеров банка это люди в возрасте от 20 до 50 лет, при этом, распределение по возрастным категориям от 20 до 35 лет и от 35 до 50 лет примерно одинаковое. Что касается регионов присутствия, то кроме таких крупных и заранее ожидаемых регионов, как Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Ленинградская область значительное количество акционеров банка проживают в Республиках Татарстан, Башкортостан, Бурятия, Коми и Саха (Якутия)», — комментирует главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко.