Количество абонентов мобильного интернета в Татарстане превысило 5,1 млн

Количество абонентов мобильного интернета в Татарстане к концу июля этого года превысило 5,1 млн, что почти на 400 тыс. абонентов больше, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития республики Альберт Яковлев на коллегии ведомства по итогам первой половины 2024 года.

«Количество абонентов домашнего проводного доступа в интернет достигло 1 миллиона 273 тысяч абонентов, прирост составил 6%. По количеству пользователей Интернета Татарстан находится на лидирующей позиции в ПФО», — добавил замминистра.

При этом, объем интернет-трафика в Татарстане вырос на 13% и достиг 1,1 млн петабайт по мобильной связи, а по по проводной связи трафик увеличился на 25% до 2,9 млн петабайт.