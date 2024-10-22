Кольцевую железную дорогу в Казани могут построить на средства нацпроектов

В Казани ведется проектирование первого этапа городской кольцевой железной дороги. В Министерстве транспорта Татарстана отметили, что проект может быть профинансирован из нацпроектов.

«Городская электричка обязательно будет, она очень нужна. Сейчас мы ведем проектирование. Оно разделено на 3 этапа, сейчас идет работа над первым. В ближайшие месяцы мы получим положительное заключение Главгосэкспертизы на проект», — рассказал РБК Татарстан глава Минтранса РТ Фарит Ханифов.

Согласно документации, на начальном этапе дорога будет проложена будет между станциями «Новое Аракчино» и «Казань-2» с прохождением через станцию Восстания (грузовая). Протяженность участка составит 11,8 км.

Прогнозируемый пассажиропоток первого этапа может составить до 1,5 млн человек.

Со следующего года в России запустят национальный проект «Инфраструктура для жизни». Он разрабатывается в рамках реализации майского указа Президента РФ о национальных целях развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Проект станет комплексным межведомственным нацпроектом, в котором будет продолжена реализация программ национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги, а также пяти инициатив социально-экономического развития.

Ранее сообщалось, что Раис РТ Рустам Минниханов одобрил девять инвестиционных проектов на сумму более 93 млрд рублей.