«Коламбус» хотел обменять Воронкова на Добсона из «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: nhl.com

«Коламбус Блю Джекетс» предлагал нападающего Дмитрия Воронкова в обмен на защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Ноа Добсона. Об этом сообщает инсайдер Эллиот Фридман.

В Нью-Йорке не приняли предложение и обменяли Добсона в «Монреаль» на Эмиля Хейнемана и два выбора в первом раунде нынешнего драфта НХЛ: 16-й и 17-й пики, сообщает источник.

Напомним, Воронков выступает за «Коламбус» с 2023 года. В сезоне 2024/25 Дмитрий отыграл 73 матча, где забросил 23 шайбы и отдал 24 передачи.

В НХЛ Воронков перебрался из «Ак Барса», за который выступал с 2018 по 2023 год. С казанской командой он взял серебро Кубка Гагарина в 2023-м году.