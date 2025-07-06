«Коламбус» подписал контракт с Воронковым на 8,35 млн долларов

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Пресс-служба «Коламбус Блю Джекет» объявила о подписании двухлетнего контракта с нападающим Дмитрием Воронковым на общую сумму 8,35 млн долларов (копхит 4,175 млн долларов).

«Мы очень рады, что достигли соглашения с Дмитрием, ведь он — важная часть нашей молодой команды. У него внушительные габариты, сила и у него есть шанс стать особенным игроком. Мы с нетерпением ждём, когда он продолжит расти и развиваться в составе «Блю Джекетс», – сказал генменеджер клуба Дон Уодделл.

Напомним, Воронков выступает за «Коламбус» с 2023 года. В сезоне 2024/25 Дмитрий отыграл 73 матча, где забросил 23 шайбы и отдал 24 передачи.

В НХЛ Воронков перебрался из «Ак Барса», за который выступал с 2018 по 2023 год. С казанской командой он взял серебро Кубка Гагарина в 2023-м году.