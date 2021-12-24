Коктейль «антиковидный» и театр «Высокие братья»: В Нижнекамске откроется ледовый городок

Сегодня в Нижнекамске в парке Нефтехимиков состоится открытие новогодней елки и ледяного городка «Айс-сити».

Гостей праздника ждет новогодний перфоманс от анимационной команды «Чудики», выступление московских артистов театра «Высокие братья», встреча с артистами из Нижнекамска и Казани, дискотека и фейерверк.

Помимо этого, всех участников праздника угостят бокалом горячего безалкогольного глинтвейна с актуальным названием «Антиковидный». Начало запланировано на 18.00. В открытии примет участие руководитель исполкома Рамиль Муллин.

С 25 декабря новогодние представления в парке Нефтехимиков будут проходить ежедневно по 30 декабря.

Праздничные игровые программы «Новогодние чудеса» для детей и взрослых включат встречи со сказочными персонажами. Каждый желающий сможет спеть и станцевать с ростовыми куклами, разгадать все зимние загадки Деда Мороза и Снегурочки.