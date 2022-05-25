Кокошник как способ самовыражения: выпущен каталог русских головных уборов в музеях РТ

Фото: © Владимир Васильев

В казанском культурном центре имени Пушкина прошла презентация второго тома историко-этнографического проекта «Русские коллекции в музеях Татарстана». На этот раз увесистый каталог с фото высокого качества посвящен головным уборам и украшениям.

Символично, что мероприятие состоялось в День славянской письменности и культуры.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Основную часть тома занимают высококачественные фотографии уникальных экспонатов Национального музея РТ, Государственного музея изобразительных искусств РТ, Музея истории Тетюшского края, Музея истории «Каравона», а также Казанского (Приволжского) федерального университета. На этих снимках подробно рассматривается каждая деталь того или иного предмета.

«Когда только формировалась идея посмотреть, что же хранится в музеях нашей традиционной культуры, ее воплощение казалось чем-то нереальным. Мы понимали, что это будет первой попыткой собрать в единую систему то, что хранится в наших музеях. Было страшно. Но мы понимали практическую необходимость этого», – рассказала научный руководитель проекта — кандидат исторических наук, и.о. заведующего кафедрой антропологии и этнографии КФУ Елена Гущина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По ее словам, часто встречаются фольклорные коллективы, в которых, к примеру, на немолодых женщинах надеты девичьи головные уборы. Во многом такая ситуация возникает из-за незнания специфики одежды, отсутствия дидактических материалов. Гущина уверена, что такие каталоги станут важным информационным источником для попыток реконструирования народных костюмов для любых целей, чтобы они соответствовали прототипам.

На страницах альбома представлены разнообразные уникальные девичьи и женские головные уборы и украшения, являющиеся неотъемлемой частью русского народного костюма. Большая часть предметов относится к праздничному наряду. Такие головные уборы и украшения передавались из поколения в поколение в крестьянских и купеческих семьях, сдавались в аренду на праздники, представляли материальную и художественно-эстетическую ценность как для самих владельцев, так и для собирателей и исследователей народной культуры.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Это издание также ценно тем, что поможет понять отличия между девичьим головным убором и женским, определить, к какому сословию относилась та или иная девушка, достаток ее семьи и многое другое. Ведь головные уборы отличались в разных губерниях, особенно тех, которые расположены далеко друг от друга.

«Раньше одежда не была безлична – каждая ее деталь говорила о самоидентификации человека. Здорово, что благодаря исследователям-этнологам эти традиции возрождаются на страницах каталога. Ведь молодое поколение уже берет некоторые элементы и интегрирует их в свою повседневную одежду. Ведь даже по цвету сарафана можно было определить, откуда родом человек. Все это наши традиции, наши исторические корни, которые позволяют нам сохранить себя, несмотря на урбанизацию мира», – поделилась мнением первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Большая часть предметов опубликована впервые. Каталог открывает вводная статья, в которой подробно описываются различие головные уборы – как женские, так и мужские – способы их ношения, декора, возрастные отличия.

По словам организаторов проекта, планируется издание пяти томов, которые включат в себя традиционную одежду, головные уборы, украшения, предметы быта, декоративно-прикладного и художественного творчества русского народа. В сентябре прошлого года был выпущен первый том, который посвящен сарафанным комплексам русского народа.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проект реализуется по инициативе Русского национально-культурного объединения Татарстана во взаимодействии с Министерством культуры республики при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.