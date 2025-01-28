Кокорин поделился мнением, когда упал уровень чемпионата России

Фото: телеграм-канал "Ариса"

Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин поделился мнением, когда упал уровень РПЛ.

По его словам, в 2019 году, после выхода Кокорина и Павла Мамева из тюрьмы, уровень отечественного футбола стал снижаться. Александр отметил, что на тот момент уровень РПЛ еще был неплохим, но чувствовалось, что начинается спад.

«А потом, когда все ребята очень хорошие начали уезжать, иностранцы, ну слушай, кем их заменить?» – поделился Кокорин в выпуске YouTube-канала нападающего Федора Смолова.

Напомним, нападающий выступал в России в период с 2008 по 2020 год. В его карьере значатся такие команды, как московское «Динамо», «Зенит» и «Спартак». В 2021 году Кокорин стал игроком итальянской «Фиорентины». В нынешнем сезоне Александр выступает за кипрский «Арис».