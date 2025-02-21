Чаще болеют гриппом, корь завозят из Таджикистана: какова ситуация с заболеваемостью в РТ
В Татарстане стали чаще болеть гриппом, но при этом, общее количество заболевших острыми вирусными заболеваниями находится на уровне ниже эпидемического порога. О текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за февраль этого года рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Продолжается сезон заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями: Covid и гриппом. За прошедшую неделю суммарно зарегистрировано 15 827 случаев ОРВИ и гриппа. Это несколько выше уровня предыдущей недели, но незначительно – на десять процентов. Заболеваемость на уровне аналогичного периода прошлого года и ниже эпидемического порога на 36,5 процента», – рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина.
Данная ситуация вполне характерна для текущего сезона и для текущей погоды, поэтому никакого напряжения в связи с этим не наблюдается, отметила она.
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ отметила, что в республике стали чаще фиксировать случаи заболеваемости гриппом.
«Доля гриппа растет. В последние недели прошлого года доля гриппа составляла два-три процента от общего количества заболевших острыми вирусными респираторными заболеваниями. На прошедшей недели доля составила уже 42 процента. По прежнему преобладает грипп А, но вместе с тем, доля гриппа B также прирастает – зарегистрировано 93 случая этой инфекции», – рассказала Любовь Авдонина.
Ситуация по Covid остается спокойной.
«Заболеваемость ниже периода прошлого года почти в три раза. За неделю зарегистрировано 136 случаев Covid – это ниже предыдущей недели на 33 процента. По прежнему Covid протекает в виде ОРВИ, либо бессимптомно. Тяжелые формы составляют до трех процентов. За прошедшую неделю тяжелых форм не было, ковид протекал только по типу острых вирусных респираторных инфекций», – привела данные Любовь Авдонина.
Среди заболевших в основном те, кто не прошел вакцинацию, подчеркнула она.
«По коклюшу ситуация стабильная, спокойная. За январь зарегистрировано только десять случаев. Напомню, что за январь прошлого года было 362 случая. Это хорошее снижение, которое обусловлено вакцинацией. В Татарстане мы вакцинируем деток с шести лет, которые к этому возрасту несколько теряют иммунитет, приобретенный при рождении», – рассказала она.
Внебольничная пневмония снизилась на семь процентов, по сравнению с прошлой неделей.
«Протекает в основном в среднетяжелой форме и все те заболевшие, которым была необходима госпитализация, были госпитализированы и получают лечение», – отметила Любовь Авдонина.
Корь в этом году также не вызывает беспокойства. Снижение заболеваемости обусловлено вакцинацией.
«За январь не регистрировались случаи заболеваемости. На текущий момент пока в работе два случая – они оба завозные, из Таджикистана. Выявлено 413 человек, которые контактировали с заболевшими, но только 20 из них необходимо было привить. Это хороший показатель, потому что максимальное количество человек у нас охвачено вакцинацией, но вместе с тем, все-таки есть те, кто делал только одну или вообще ни одной прививки», – рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.
Один человек заболевший корью сейчас получает лечение в больнице.
«Система здравоохранения работает в штатном режиме. Количество вызовов скорой помощи по причине ОРВИ или гриппа низкое. Заболеваемость у нас не превышает эпидемиологического порога и находится на уровне предыдущего года», – добавил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.
Что касается короновирусной инфекции ситуация также стабильная, отметил эпидемиолог.
«Да, у нас по-прежнему работают ковидные госпитали, бывают единичные случаи, но если они протекают у лиц, которые подвержены высокому риску заболеваний и высокому риску осложнений, то тогда им требуется оказание медицинской помощи в стационаре. На сегодня у нас девять медицинский организаций, в которых предусмотрено 92 койки. На данный момент они заняты на 35 процентов», – рассказал он.