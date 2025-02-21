Чаще болеют гриппом, корь завозят из Таджикистана: какова ситуация с заболеваемостью в РТ

Любовь Авдонина

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане стали чаще болеть гриппом, но при этом, общее количество заболевших острыми вирусными заболеваниями находится на уровне ниже эпидемического порога. О текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за февраль этого года рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Продолжается сезон заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями: Covid и гриппом. За прошедшую неделю суммарно зарегистрировано 15 827 случаев ОРВИ и гриппа. Это несколько выше уровня предыдущей недели, но незначительно – на десять процентов. Заболеваемость на уровне аналогичного периода прошлого года и ниже эпидемического порога на 36,5 процента», – рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина.

Данная ситуация вполне характерна для текущего сезона и для текущей погоды, поэтому никакого напряжения в связи с этим не наблюдается, отметила она.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ отметила, что в республике стали чаще фиксировать случаи заболеваемости гриппом.

«Доля гриппа растет. В последние недели прошлого года доля гриппа составляла два-три процента от общего количества заболевших острыми вирусными респираторными заболеваниями. На прошедшей недели доля составила уже 42 процента. По прежнему преобладает грипп А, но вместе с тем, доля гриппа B также прирастает – зарегистрировано 93 случая этой инфекции», – рассказала Любовь Авдонина.

Ситуация по Covid остается спокойной.

«Заболеваемость ниже периода прошлого года почти в три раза. За неделю зарегистрировано 136 случаев Covid – это ниже предыдущей недели на 33 процента. По прежнему Covid протекает в виде ОРВИ, либо бессимптомно. Тяжелые формы составляют до трех процентов. За прошедшую неделю тяжелых форм не было, ковид протекал только по типу острых вирусных респираторных инфекций», – привела данные Любовь Авдонина.

Среди заболевших в основном те, кто не прошел вакцинацию, подчеркнула она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По коклюшу ситуация стабильная, спокойная. За январь зарегистрировано только десять случаев. Напомню, что за январь прошлого года было 362 случая. Это хорошее снижение, которое обусловлено вакцинацией. В Татарстане мы вакцинируем деток с шести лет, которые к этому возрасту несколько теряют иммунитет, приобретенный при рождении», – рассказала она.

Внебольничная пневмония снизилась на семь процентов, по сравнению с прошлой неделей.

«Протекает в основном в среднетяжелой форме и все те заболевшие, которым была необходима госпитализация, были госпитализированы и получают лечение», – отметила Любовь Авдонина.

Корь в этом году также не вызывает беспокойства. Снижение заболеваемости обусловлено вакцинацией.

«За январь не регистрировались случаи заболеваемости. На текущий момент пока в работе два случая – они оба завозные, из Таджикистана. Выявлено 413 человек, которые контактировали с заболевшими, но только 20 из них необходимо было привить. Это хороший показатель, потому что максимальное количество человек у нас охвачено вакцинацией, но вместе с тем, все-таки есть те, кто делал только одну или вообще ни одной прививки», – рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

Один человек заболевший корью сейчас получает лечение в больнице.

Дмитрий Лопушов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Система здравоохранения работает в штатном режиме. Количество вызовов скорой помощи по причине ОРВИ или гриппа низкое. Заболеваемость у нас не превышает эпидемиологического порога и находится на уровне предыдущего года», – добавил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Что касается короновирусной инфекции ситуация также стабильная, отметил эпидемиолог.

«Да, у нас по-прежнему работают ковидные госпитали, бывают единичные случаи, но если они протекают у лиц, которые подвержены высокому риску заболеваний и высокому риску осложнений, то тогда им требуется оказание медицинской помощи в стационаре. На сегодня у нас девять медицинский организаций, в которых предусмотрено 92 койки. На данный момент они заняты на 35 процентов», – рассказал он.