КОИБы, видеофиксация и электронная подпись: в ЦИК РФ назвали новшества будущих выборов

В ходе предстоящей осенней избирательной кампании Центризбирком России будет применять технические и организационные новшества, направленные на рост прозрачности и удобства голосования. Об этом во время форума избирателей «Мой голос» рассказал член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Спикер отметил, что в ближайшее время будет дан официальный старт избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы. Параллельно в ряде регионов страны стартуют кампании местных выборов различного уровня.

«Это будет масштабная избирательная кампания, которая продлится до единого дня голосования 19 сентября. В ее рамках будут избираться не только депутаты Госдумы, но и главы субъектов Федерации, депутаты законодательных собраний регионов и депутаты органов местного самоуправления», — напомнил участникам форума Шевченко.

Он добавил, что Центризбирком России провел масштабную работу по внедрению новых, современных подходов в избирательный процесс. Они повышают прозрачность и комфорт голосования для граждан.

«В первую очередь речь идет о программе „Мобильный избиратель“ — она позволяет голосовать там, где удобно гражданам. В ходе президентских выборов этой возможностью воспользовались около 5,7 млн наших граждан», — отметил Евгений Шевченко.

Эксперт добавил, что в ходе предстоящих выборов также будут задействованы самые современные технические средства — электронные комплексы обработки бюллетеней (их количество заметно выросло с момента предыдущего голосования), видеофиксация хода голосования на участках, QR-кодирование протоколов и другие новеллы.

«Также в этом году на региональных выборах будет применяться возможность частичного сбора подписей избирателей для партий и кандидатов через портал госуслуг», — резюмировал спикер.