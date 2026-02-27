Когогина заявила о необходимости выработки госстандартов для работы со студотрядами

Депутат Государственной думы РФ Альфия Когогина заявила о необходимости выработки единых высоких стандартов работы со студенческими производственными отрядами на всех предприятиях Татарстана. Об этом она сказала на выездном заседании депутатской группы «Татарстан – новый век» в Государственном Совете РТ, которое проходит в Набережных Челнах в музее КАМАЗ.

Заседание посвящено созданию условий для работы студенческих производственных отрядов на промышленных объектах республики.

«Студенческий отряд – это не только труд и трудоустройство. Это уникальная возможность попробовать себя в разных профессиях, понять, какая специальность тебя окрыляет. Но не менее важно, что студенческие отряды формируют связь поколений. Связь поколений – это то, что делает нацию великой», – подчеркнула Когогина.

По ее словам, выбор площадки для заседания неслучаен. Полвека назад именно Набережные Челны стали символом студенческого движения, когда сюда со всей страны приехали молодые люди строить «город мечты, город-сад» и автогигант мирового уровня.

«Наши деды и отцы выстроили и город, и завод. Автогигант – вот он, во всем величии, которому равных нет. Сегодня Набережные Челны – цветущий город, столица российского автопрома», – отметила депутат, напомнив слова Президента Владимира Путина о том, что КАМАЗ, как и автомат Калашникова, знают по всей стране.

Когогина подчеркнула, что опыт предприятия должен стать ориентиром для других. «КамАЗ признан лучшим федеральным работодателем в системе студенческих отрядов. В прошлом году предприятие получило главную премию, и это предмет гордости. Но важно сделать так, чтобы все предприятия Татарстана и России имели такой же уровень – и крупные, и средние, и небольшие», – сказала она.

По мнению депутата, необходимо сформировать государственную политику таким образом, чтобы каждое предприятие обеспечивало высокий стандарт работы со студенческими кадрами, а у молодежи была возможность трудиться в любой точке республики и страны, пробуя себя в разных профессиях.

Когогина также отметила открытость автогиганта к сотрудничеству. «КАМАЗ всегда делится своим опытом, показывает свои практики, принимает и обучает наставников для будущих молодых специалистов. Эта открытость делает предприятие уникальным», – добавила она.

В завершение парламентарий призвала участников к выработке конкретных решений. Она напомнила позицию председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что «демократия и политика – это процедуры, нормы и правила», и предложила сформировать в Татарстане такие нормы, при которых каждый работодатель республики будет соответствовать высокому стандарту взаимодействия со студенческими отрядами.