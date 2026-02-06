Когогина в технополисе «Химград» пообщалась с резидентами, получившими господдержку

В технополисе «Химград» в Казани подвели итоги участия промышленных предприятий Татарстана в мерах государственной поддержки в 2025 году. В заседании участвовали депутат Госдумы Альфия Когогина, первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов, а также первый заместитель генерального директора АО «Химград» Алексей Грушин.

После встречи Когогина и Грушин побывали на промплощадках трех резидентов «Химграда»: научно-инженерный центр «Инкомсистем», «Авиационные интерьеры» и «КатерСервис».

«Одно из предприятий, которое мы посетили, получило 200 млн рублей на льготных кредитах. Половину средств, которые они затратили на покупку отечественного оборудования, им вернули. Все это идет из бюджетных средств. Когда на одной площадке собираются предприниматели, они могут, обучаясь друг у друга, более эффективно использовать меры государственной поддержки», – сказала Когогина журналистам.

Так, например, благодаря господдержке «Инкомсистем» построил новое здание. Раньше предприятие работало в одном из корпусов «Химграда», но из-за активного роста компания построила дополнительное здание, установила вторую производственную линию. За счет этого увеличились выпуск продукции и общая производительность. Это стало возможным благодаря льготному кредитованию.

«Авиационные интерьеры» открыло корпус в «Химграде» в 2024 году. Штаб-квартира компании находится в международном аэропорту «Казань». Три ключевых направления работы: бизнес– и специальная авиация, коммерческая авиация и сопровождение техники после передачи заказчику. Сейчас компания ведет проекты по 27 самолетам, которые находятся на разных этапах реализации, и параллельно выполняет 25 опытно-конструкторских проектов.

Компания «КатерСервис» с 2019 года является резидентом «Химграда». Она изготавливает линейку алюминиевых лодок для туризма и спортивной рыбалки. Продукцию компании показали Альфие Когогиной.

В экономику Татарстана по программам развития промышленности удалось привлечь почти 150 млрд рублей федеральных средств: 140,6 млрд рублей целевых субсидий; 8,8 млрд рублей льготных займов Фонда развития промышленности.

«150 миллиардов привлеченные из федерального бюджета – это очень существенный вклад», – прокомментировала Когогина.