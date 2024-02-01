Когогина предложила тиражировать опыт Татарстана по подготовке кадров на всю страну

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

Депутат Госдумы РФ, первый зампред Комитета по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина похвалила Татарстан и предложила масштабировать опыт республики в решении вопроса кадрового обеспечения реального сектора экономики.

«Президент России Владимир Путин поручил всем нам — власти, бизнесу и регионам — заниматься вопросом подготовки кадров для важнейших для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России отраслей, поставив конкретную цель: в ближайшие 5 лет подготовить не менее миллиона специалистов рабочих профессий», — сказала парламентарий и отметила, что главным решением этой задачи главой государства определен федеральный проект «Профессионалитет», который объединил около тысячи опорных предприятий и колледжей в рамках образовательно-производственных кластеров.

Когогина рассказала, что в Татарстане многие предприятия-лидеры в своих отраслях, среди них КАМАЗ, «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», вместе с колледжами формируют образовательные программы на основе потребностей отрасли. Компании не только вкладываются финансово, но и командируют в учебные заведения опытных наставников, привлекают студентов в совместные проекты.

Депутат подчеркнул, что в этой инициативе участвуют и более мелкие предприятия, и привела в пример взаимодействие руководства Менделеевского района и предприятия АО «Аммоний».

«<...> предприятие в содружестве с республикой провело реновацию одной из общеобразовательных школ, создав на ее базе лицей с углубленным изучением химии, в котором все, начиная от внешнего вида учителей и учеников до современнейших лабораторий, формирует с детства чувство глубокого уважения к профессии», — рассказала Когогина.

По ее словам, материальная база и образовательная программа лицея настолько современны, что Минпросвещения России решило провести в этом году на этой площадке Всероссийскую олимпиаду школьников по химии. После завершения учебы в лицее молодые люди смогут продолжить обучение в рамках кластера в химическом колледже или в Казанском химико-технологическом институте и при хорошей успеваемости получать стипендию от предприятия в 20 тыс. рублей.

Завершая свое выступление, Когогина предложила тиражировать успешный опыт регионов на всю страну.

«Многие мои коллеги привели бы аналогичные примеры, и мы предлагаем обобщить эти практики, проанализировать результаты совместной работы и совместно с комитетом Госдумы по просвещению, партпроектом „Предпринимательство“, регионами, Минпросвещения и Минтруда провести летом большое обсуждение вопроса кадрового обеспечения ключевых отраслей экономики в стенах Госдумы», — резюмировала парламентарий.