Когогина поздравила журналистов Челнов с профессиональными праздниками

Депутат Государственной Думы ФС РФ, координатор федерального проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» Альфия Когогина поздравила работников СМИ – филиалов АО «Татмедиа» в Набережных Челнах с профессиональными праздниками. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

«Май богат на профессиональные праздники в сфере массовых коммуникаций – это Всемирный день свободы печати, День советской печати и День радио. Я искренне рада возможности пообщаться и лично поздравить журналистов своего округа», – заметила депутат.

«Друзья, хочу выразить вам благодарность за профессионализм, беспристрастность, активную гражданскую позицию и пожелать дальнейших успехов и благополучия!» – добавила парламентарий и вручила представителям СМИ благодарственные письма депутата Госдумы РФ.

АО «ТАТМЕДИА» – крупнейшая региональная медиакомпания в Республике Татарстан, объединяющая 98 районных, городских и республиканских газет, 17 журналов, 19 телеканалов, 14 радиоканалов, 78 интернет-сайтов и информационное агентство «Татар-информ». В Автограде медиакомпания представлена телеканалом «Чаллы-ТВ», радио «Күңел», журналом «Майдан», газетами «Челнинские известия», «Шәһри Чаллы» и «Көмеш кыңгырау».