Когогина: Пока в РФ есть семьи за чертой бедности, мер по поддержке достаточно не будет

В России необходимо не просто вводить меры поддержки, но уменьшать количество семей с детьми, которые находятся за чертой бедности. Такую мысль на заседании экспертного клуба «Волга» высказала депутат Госдумы РФ от РТ Альфия Когогина.

«Пока у нас есть семьи с детьми за чертой бедности, мер не будет достаточно», — подчеркнула парламентарий.

Депутат напомнила, что Государственная Дума VII созыва приняла беспрецедентное количество мер по защите семей с детьми. Были введены совершенно новые меры и расширены уже принятые. Например, материнский капитал теперь можно получить уже на первого ребенка, к тому же он вырос на 200 тыс. рублей, отметила она.

При этом поддержка семей с детьми началась далеко не только благодаря предвыборной кампании. Она является продолжением системной работы в рамках «Десятилетия детства», которое Президент РФ Владимир Путин инициировал еще в 2017 году.

«Очень важная тема для нашей страны — как сделать наших детей счастливыми, здоровыми, дать им путевку в жизнь и помочь реализовать себя», — подчеркнула депутат.