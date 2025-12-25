Когогина передала военным пять грузовиков, четыре легковушки и иную помощь
Депутат Государственной Думы РФ от РТ, федеральный координатор проекта партии «Единая Россия» «Предпринимательство» Альфия Когогина передала очередную партию помощи участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».
По традиции получателями помощи стали полки №430, 1232 и 1233, которые уже давно курирует КАМАЗ. Также груз передан Военной комендатуре Херсонской области и 1602-му военному клиническому госпиталю, дислоцированному в Ростове-на-Дону. Кроме того, один бронированный грузовик «КАМАЗ» был предназначен для Народного фронта.
Всего нынешняя партия помощи весом свыше 135 тонн и стоимостью более 47 млн рублей включала пять грузовых автомобилей, четыре легковых автомобиля, автозапчасти и колеса, телевизоры, резину, сети для изготовления противодронной защиты, емкости для воды, маскировочные сети и противотепловизионные одеяла.
«Каждый гуманитарный груз, собранный камазовцами, подготовлен непосредственно по просьбам командиров полков, самих ребят и потребностям воинских частей», – заверила парламентарий.
«Предновогодний гуманитарного конвой, конечно, особенный. И кроме грузовых и легковых автомобилей, шин, запчастей, средств защиты мы передали нашим ребятам частичку сердечного тепла – огромное количество личных посылок с новогодними подарками, гостинцами от заводчан, друзей и близких. А также почти 2 тыс. писем с добрыми словами и детскими рисунками», – рассказала Альфия Когогина, добавив, что солдаты всегда очень ждут волонтеров, благодарят и ощущают, что они все в одном строю и у них одна цель.
С начала специальной военной операции Альфия Когогина совместно с партией «Единая Россия», Народным фронтом, КАМАЗом, предпринимателями Татарстана организовала 28 миссий в зону СВО, Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую, Курскую и Белгородскую области. Она на постоянной основе лично передает на линию соприкосновения шефскую помощь.