Когогина передала военным пять грузовиков, четыре легковушки и иную помощь

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Депутат Государственной Думы РФ от РТ, федеральный координатор проекта партии «Единая Россия» «Предпринимательство» Альфия Когогина передала очередную партию помощи участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

По традиции получателями помощи стали полки №430, 1232 и 1233, которые уже давно курирует КАМАЗ. Также груз передан Военной комендатуре Херсонской области и 1602-му военному клиническому госпиталю, дислоцированному в Ростове-на-Дону. Кроме того, один бронированный грузовик «КАМАЗ» был предназначен для Народного фронта.

Всего нынешняя партия помощи весом свыше 135 тонн и стоимостью более 47 млн рублей включала пять грузовых автомобилей, четыре легковых автомобиля, автозапчасти и колеса, телевизоры, резину, сети для изготовления противодронной защиты, емкости для воды, маскировочные сети и противотепловизионные одеяла.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Каждый гуманитарный груз, собранный камазовцами, подготовлен непосредственно по просьбам командиров полков, самих ребят и потребностям воинских частей», – заверила парламентарий.

«Предновогодний гуманитарного конвой, конечно, особенный. И кроме грузовых и легковых автомобилей, шин, запчастей, средств защиты мы передали нашим ребятам частичку сердечного тепла – огромное количество личных посылок с новогодними подарками, гостинцами от заводчан, друзей и близких. А также почти 2 тыс. писем с добрыми словами и детскими рисунками», – рассказала Альфия Когогина, добавив, что солдаты всегда очень ждут волонтеров, благодарят и ощущают, что они все в одном строю и у них одна цель.

С начала специальной военной операции Альфия Когогина совместно с партией «Единая Россия», Народным фронтом, КАМАЗом, предпринимателями Татарстана организовала 28 миссий в зону СВО, Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую, Курскую и Белгородскую области. Она на постоянной основе лично передает на линию соприкосновения шефскую помощь.