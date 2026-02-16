Когогина о юбилее КАМАЗа: «Сегодня ровно 50 лет, как наш мустанг гарцует по жизни»

Депутат Государственной Думы Альфия Когогина на отчетной сессии Горсовета поздравила жителей Набережных Челнов и коллектив КАМАЗа с 50-летием выпуска первого камского грузовика.

«Хочу поздравить всех вас, весь город – со знаменательной датой, полувековым красивым юбилеем легендарного грузовика. Не могу не поделиться эмоциями, которые буквально охватили меня сегодня с самого утра», – сказала Когогина.

Она подчеркнула особое значение автогиганта для Челнов и всей страны.

«Сегодня ровно 50 лет, как наш мустанг гарцует по жизни. Камский большегруз везде – и в снегах, и в лесах, и в степях, на передовой. И те, кто видит знаки судьбы, отмечают: завтра начнется новый день, новый путь к столетнему юбилею, ведь именно завтра по восточному календарю начинается Год огненной лошади. Смелая, стремительная лошадь любит волевых и решительных, таких, как челнинцы, таких, как камазовцы. И поэтому я верю, что следующий год и следующие 50 лет будут принадлежать нам», – выразила парламентарий уверенность.

Депутат выразила уверенность в будущем предприятия и города: «КАМАЗ покорит весь мир, будет запускать спутники в космос, а Набережные Челны станут самым лучшим местом для жизни и творчества. И все креативные девушки и юноши из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Казани будут мечтать жить и работать здесь. Я в это верю, так и будет», – отметила она.

Альфия Когогина добавила, что государственные органы должны поддерживать отечественные предприятия. «Власть, Государственная Дума и Правительство Российской Федерации должны принимать решения, чтобы такие предприятия, как КАМАЗ, и наши российские предприниматели могли развиваться, создавать прорывные технологии, давать своим коллективам возможности реализовать себя и уверенность в завтрашнем дне», – заключила она.