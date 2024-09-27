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Политика 27 сентября 2024 14:43

Когогина о послании Раиса РТ: «Мощно, емко и системно»

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Когогина о послании Раиса РТ: «Мощно, емко и системно»
Депутат Государственной Думы ФС РФ Альфия Когогина
Фото: © «Татар-информ»

Депутат Государственной Думы России от Татарстана, первый заместитель председателя Комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина прокомментировала в своем Telegram-канале сегодняшнее послание Раиса РТ Рустама Минниханова Государственному Совету республики и выразила готовность подключиться к работе по достижению поставленных в нем целей.

«Получилось мощно, емко и системно. Следующий, 2025 год в Татарстане объявлен годом защитников Отечества», — заметила парламентарий.

«Рустам Нургалиевич [Минниханов] обозначил важнейшие итоги и ключевые направления развития республики. Уделил особое внимание поддержке участников специальной военной операции и их семей, развитию промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства, транспортной инфраструктуры, образования, здравоохранения и других сфер», — подчеркнула она.

«Готова вместе с Правительством и парламентом республики подключаться к работе над достижением обозначенных целей», — заключила Когогина.

#Послание Госсовету РТ 2024 #Альфия Когогина
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