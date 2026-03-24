Когогина: комплексное развитие территорий – один из приоритетов народной программы

Развитие жилищного строительства и комплексного развития территорий остается одним из ключевых направлений народной программы «Единой России». Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета по малому и среднему предпринимательству, координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Предпринимательство» Альфия Когогина.

Она отметила, что вопросы качества городской среды остаются актуальными для граждан. «Чистые подъезды, благоустроенные дворы, качественные дороги, доступное жилье, подъемная ипотека – это те вопросы, которые волнуют граждан везде и всегда. Поэтому "Единая Россия" выбрала это направление деятельности в качестве одного из основных», – подчеркнула парламентарий.

В декабре 2024 года Госдума приняла закон «Единой России» об обязательном строительстве социальных объектов при комплексном развитии территории. Он предусматривает, что при реализации проектов должны создаваться объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также элементы обеспечения общественного порядка.

Секретарь Генсовета Владимир Якушев, выступая на окружном форуме «Есть результат!» в Ростове-на-Дону, отметил, что закон позволил изменить подход к строительству и обеспечить комплексное развитие территорий. По его словам, «застройщики берут на себя обязательство создать комфортную среду для жизни людей, с развитой инфраструктурой… такой подход полностью соответствует нашей народной программе, где установлен принцип: жилье – для человека».

По данным, приведенным в рамках реализации народной программы, в стране введено более полумиллиарда квадратных метров жилья, расширена программа семейной ипотеки, а поддержку по субсидированным ставкам получили свыше 3 млн человек. Закон о КРТ, как отмечается, позволил уйти от точечной застройки к комплексным проектам с инфраструктурой.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее отмечал, что инициативы партии способствуют развитию городской инфраструктуры в целом.

Когогина, комментируя итоги форума, подчеркнула, что в Татарстане ведется постоянный контроль за реализацией строительных и социальных проектов.

«Подводя текущие итоги работы на площадке окружного форума в Ростове-на-Дону вместе с регионами, муниципалитетами были обсуждены достижения в этой сфере. Хочу отметить, что в родном Татарстане, в моем округе, мы совместно с депутатами всех уровней, руководством городов и сел на постоянной основе ведем мониторинг реализуемых проектов», – сказала она.

Парламентарий также привела данные по Татарстану: за пять лет открыты 43 школы на 25 тыс. мест и 37 детских садов на 7,5 тыс. мест, капитально отремонтированы около 1,3 тыс. образовательных учреждений.

«В сфере здравоохранения появились почти 300 фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий и поликлиник, проведен капремонт свыше 830 организаций первичного звена. Построено и капитально отремонтировано 155 домов культуры, модернизировано 88 почтовых отделений в малых населенных пунктах. В порядок приведено 4,8 тысяч дворов, благоустроено 330 общественных пространств. В рамках социальной газификации исполнено свыше 41 тысячи заявок», – привела примеры парламентарий.

«Предстоит еще многое сделать – верю, что осилим. Для этого у Команды Татарстана есть и воля, и стратегическое видение, и умение работать сообща, всем вместе», – резюмировала Альфия Когогина.

Сейчас идет формирование предложений в новый программный документ «Единой России». Программа партии будет состоять из двух документов – это новый подход в ее работе. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

«Единая Россия» уже создала экспертный совет по подготовке народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов. Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, – народную программу на пять лет.