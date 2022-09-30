Генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина избрали председателем Общественного совета при Минпромторге России, сообщается в телеграм-канале Общественной палаты РФ.

Общественный совет при Минпромторге РФ создали в 2011 году для содействия ведомству в защите интересов граждан, общественных объединений и других организаций. В том числе совет рассматривает и проводит экспертизу общественных инициатив, организует слушания по приоритетным направлениям деятельности министерства, вырабатывает рекомендации по проектам нормативных правовых актов.