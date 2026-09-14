Когогин поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на «Уральском рубеже»

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой на бахе «Уральский рубеж-2026», передает пресс-служба компании.

«Сердечно поздравляю ваш коллектив с уверенной победой на третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам – бахе «Уральский рубеж-2026»! Состязание, проходившее по сложнейшему рельефу Челябинской области и Башкортостана, стало настоящим испытанием на прочность. Это одна из достойных побед в вашей истории», – говорится в поздравлении.

По итогам третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам экипажи команды заняли первое и второе места в грузовом зачете. Победу одержал экипаж Дмитрия Сотникова, показавший лучшее время. Богдан Каримов финишировал вторым, уступив лидеру 14 секунд.

«Две верхние позиции пьедестала подтверждают надежность автотехники, высокий профессионализм и большую внутреннюю силу камазовского коллектива», – говорится в поздравительной телеграмме Когогина.

Гендиректор КАМАЗа поблагодарил команду за самоотдачу и упорство, пожелав спортсменам новых побед и удачи.