Когогин поставил цель снизить на 30% простой главных сборочных конвейеров «КАМАЗа»

Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин подписал первый документ 2026 года – приказ № 1, в котором обозначены ключевые цели развития компании на год. Об этом сообщается в газете «Вести КАМАЗа».

Самая глобальная цель на 2026 год – снизить простой главных сборочных конвейеров на 30%. Кроме того, планируется уменьшить количество рекламационных дефектов на 100 единиц техники: по грузовикам поколения К5 – на 40%, автобусам – на 10%, электробусам – на 30%.

В области безопасности на предприятии намерены предотвращать аварии на опасных объектах и снизить коэффициент частоты несчастных случаев на производстве на 2% от среднего значения за последние пять лет.

Приказ также включает задачи по корпоративной культуре и персоналу: улучшение эргономики 500 рабочих мест, проведение конкурса «Лидер PSK», обучение 90% производственных руководителей закреплению сотрудников, а также повышение охвата камазовцев горячим питанием и транспортными услугами.

Мониторинг выполнения целей будет вестись ежемесячно, а на Совете по качеству результаты будут рассматривать ежеквартально.