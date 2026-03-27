Когогин ожидает объем рынка тяжелых грузовиков в России до 50 тыс. единиц в 2026 году

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин считает, что в 2026 году рынок тяжелых грузовиков в России достигнет 45-50 тыс. единиц. Об этом он сообщил в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве, сообщил ТАСС.

«Рынок мы оцениваем в 45 тыс. штук, максимум – 50 тыс. [в 2026 году]», – сказал Когогин.

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2025 году в России было продано 46,9 тыс. новых тяжелых грузовых автомобилей, что на 54% меньше показателя 2024 года (102 тыс.).