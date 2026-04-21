Когогин о кузнечном заводе: «Работать нужно не любой ценой, а эффективно»

На кузнечном заводе КАМАЗа продолжаются системные преобразования, направленные на повышение эффективности производства и улучшение условий труда сотрудников. Во время обхода предприятия о них рассказали генеральному директору Сергею Когогину, сообщает пресс-служба автогиганта.

«Кузнечный завод всегда был флагманом по изменениям, и сегодня здесь происходят видимые перемены. Коллектив не только думает, как выполнить план, но думает и об эффективности производства. Работать нужно не любой ценой, а эффективно», – заметил Когогин.

Руководитель КАМАЗа отметил, что в текущих экономических условиях компания ограничена в инвестициях, поэтому средства надо использовать с умом.

«К сожалению, мы сегодня не так свободны в инвестициях, нужно еще многое менять. Но мы видим: всё, что мы сегодня здесь тратим, затрачивается с толком, направляется на рост производительности», – добавил он.

Особое внимание, по словам главы предприятия, уделяется улучшению условий труда. На заводе активно внедряются современные инструменты: электроинструменты, гайковерты и трубогибы, что позволяет снизить физическую нагрузку на работников.

«Важно и то, что все руководители на местах нам показали, как они изменили условия труда персонала. Здесь заботятся о рабочих», – заключил Когогин.