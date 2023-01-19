Когогин награжден медалью за заслуги перед Зеленодольским районом
Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев вручил генеральному директору ПАО «КАМАЗ» Сергею Когогину медаль за заслуги перед Зеленодольским районом.
Для Когогина этот район не только является малой Родиной – с муниципалитетом тесно связана его профессиональная деятельность. На машиностроительном заводе Сергей Когогин прошёл путь от инженера до директора — на этом посту он трудился в 1990−1994 годах. Затем работал в районной администрации.
За 90 лет существования из поселка Зеленодольск вырос до города с промышленными предприятиями, став центром муниципального образования с современной социальной инфраструктурой. Сергей Когогин, возглавляющий КАМАЗ с 2002 года, — один из тех, кто внес весомый вклад в его историю и развитие.
Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, пять зеленодольских предприятий являются поставщиками автогиганта. Так, рулевые колеса для всех типов «КАМАЗов», троллейбусов, комбайнов и военной техники производит предприятие «Икар ЛТД».
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.