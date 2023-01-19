news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
19 января 2023  19:46
Эльза Кузнецова

Когогин награжден медалью за заслуги перед Зеленодольским районом

news_top_970_100
Когогин награжден медалью за заслуги перед Зеленодольским районом

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев вручил генеральному директору ПАО «КАМАЗ» Сергею Когогину медаль за заслуги перед Зеленодольским районом.

Для Когогина этот район не только является малой Родиной – с муниципалитетом тесно связана его профессиональная деятельность. На машиностроительном заводе Сергей Когогин прошёл путь от инженера до директора — на этом посту он трудился в 1990−1994 годах. Затем работал в районной администрации.

За 90 лет существования из поселка Зеленодольск вырос до города с промышленными предприятиями, став центром муниципального образования с современной социальной инфраструктурой. Сергей Когогин, возглавляющий КАМАЗ с 2002 года, — один из тех, кто внес весомый вклад в его историю и развитие. 

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, пять зеленодольских предприятий являются поставщиками автогиганта. Так, рулевые колеса для всех типов «КАМАЗов», троллейбусов, комбайнов и военной техники производит предприятие «Икар ЛТД».

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

#зеленодольский муниципальный район #Сергей Когогин #михаил афанасьев
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное