Когогин: «КАМАЗ» с 1976 года выпустил почти 2,6 млн автомобилей

Крупнейший российский производитель грузовой техники «КАМАЗ» с момента начала работы в 1976 году выпустил почти 2,6 миллиона автомобилей. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил гендиректор концерна Сергей Когогин.

По его словам, на сегодня произведено 2 миллиона почти 600 тысяч автомобилей. Он назвал эту цифру приятной и отметил, что сейчас с конвейера сходит не четыре модели, а 450.

Когогин напомнил, что «КАМАЗ» выпускает автомобили с 16 февраля 1976 года, а первым серийным грузовиком, сошедшим с конвейера, стал «КАМАЗ-5320».

Топ-менеджер рассказал, что производитель в 2026 году планирует произвести примерно 38–40 тысяч автомобилей. По его словам, сейчас у компании переходный период. Он отметил, что есть поколение К3 – исторический «КАМАЗ», прошедший глубокую модернизацию, и поколение К5, в котором от К3 нет ни одной детали: новые кабины, новые рамы, мосты – все абсолютно новое.

Когогин отметил, что основной акцент в распределении производственных объемов компания делает на поколение К5. Он привел пример: за год только 82 образца специальной техники на шасси «КАМАЗ» серии К5 разместили и сертифицировали с заводами-партнерами. Это разные бетоносмесители, бетононасосы, самосвалы, коммунальные машины, зерновозы, мусоровозы и другие.

По его словам, при создании грузовиков поколения К5 производитель уделял большое внимание практичности и топливной экономичности. Так, по расчетам, минимальный пробег автомобилей до заезда на сервис должен составлять 120 тысяч километров.