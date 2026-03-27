Когогин: КАМАЗ надеется отработать текущий год хотя бы без убытка

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин сообщил, что компания надеется отработать этот год хотя бы без убытка. Заявление прозвучало в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве.

Когогин отметил, что КАМАЗ в 2026 году не ожидает получения чистой прибыли. «Хотя бы в ноль выйти», – цитирует руководителя автопредприятия «Интерфакс».

Гендиректор добавил, что компания корректирует инвестпрограмму на этот год в сторону уменьшения.

«Рынок по итогам года мы пока оцениваем в 45 тыс. штук, максимум – 50 тысяч», – прокомментировал он текущую ситуацию на грузовом авторынке. Когогин отметил, что объем продаж компании по итогам года «пока прогнозировать сложно».

Напомним, что в прошлом году в России продано 46,9 тыс. новых крупнотоннажных грузовиков. Это на 54% меньше, чем в 2024 году. Статистику приводил «Автостат». КАМАЗу принадлежало около трети рынка крупнотоннажных грузовиков, что составило 14,5 тыс. реализованных экземпляров. По сравнению с предыдущим годом челнинский автогигант снизил показатель на 16%.

По итогам 2025 года КАМАЗ отчитался по РСБУ о годовом чистом убытке в 37 млрд рублей. Это в 11 раз больше показателя 2024 года (3,35 млрд рублей). Выручка снизилась на 2,5% и составила 315,2 млрд рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто предположил в разговоре с «Татар-информом», что в лучшем случае ситуация будет на уровне 2025 года.

«В экономике не хватает денег. У нас дефицитный бюджет. Никаких глобальных инфраструктурных строек сейчас нет, для чего бы в большом количестве потребовались грузовики. Рынок грузоперевозок тоже сейчас стагнирует. Поэтому не ожидаю взрывного интереса к покупке грузовиков, как это было два года назад, когда их с запасом закупили», – сказал Моржаретто.