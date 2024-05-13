Когогин и Собянин дали старт производству по технологии полного цикла на «Москвиче»

В понедельник, 13 мая, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт производству автомобилей по технологии полного цикла на автозаводе «Москвич». Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского предприятия.

Когогин заверил, что все планы выполняются по графику.

«Конечно, сегодня автомобиль, поставляемый в страну, часто условно соответствует нашим климатическим условиям. В этом автомобиле все эти проблемы мы решаем усиленным антикоррозионным покрытием, способностью автомобиля работать в условиях низких температур», – сказал он, выразив также уверенность в том, что намеченную программу по локализации выполнят в полном объёме, а потом перейдут на собственный металл и штамповку.

Собянин, в свою очередь, сказал, что «Москвич» продолжает развиваться, на данный момент уже смонтирована современная роботизированная линия сварки.

«Так что мы переходим на полный технологический цикл сборки, пожалуй, первые в стране среди тех заводов, которые были остановлены западными инвесторами. Помимо сварки будет покраска кузова и, тоже впервые в России, наверно, усиленное антикоррозийное покрытие кузова с учётом наших климатических условий. А дальше, конечно, будем углублять локализацию, и самое главное – создавать собственный автомобиль», – сказал мэр Москвы.

фото и видео: телеграм-канал Сергея Собянина