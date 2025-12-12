Кого отдать за Глотова: «Ак Барсу» интересен форвард, но что взамен попросит «Трактор»?

Нападающий «Трактора» Василий Глотов может перейти в «Ак Барс». Ряд источников передает, что эта сделка допускается в руководстве казанского клуба. Необходим ли Глотов «Ак Барсу» и что потребует «Трактор» взамен – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hctraktor.org

Глотов проводит посредственный сезон за «Трактор», оставят ли форварда в Челябинске?

Василий Глотов присоединился к «Трактору» по ходу прошлого сезона, перейдя из СКА в обмен на защитника Илью Карпухина. В декабре 2024 года эта сделка казалась безусловной победой менеджмента челябинского клуба во главе с Алексеем Волковым. А в летнее межсезонье данное предположение только подтвердилось, ведь от кандидатуры Карпухина отказался Игорь Ларионов.

Вместе с «Трактором» Глотов дошел до финала Кубка Гагарина, будучи одной из самых заметных фигур в составе команды. Поэтому трудно было предположить, что у нападающего возникнут проблемы по ходу следующего сезона.

Однако на деле так оно и получилось. В течение осени в прессе стали всплывать периодические новости, что у Глотова неоднократно возникали недопонимания с главным тренером Бенуа Гру. И статистика форварда это подтверждает – 36 матчей, 17 (5+12) очков и «минус» десять по показателю полезности на льду. К слову, столь низкого отрицательного КПД у Глотова не было с 2021 года, когда нападающий выступал за «Сочи».

«Трактор» – худшая команда «Востока» по числу пропущенных шайб (118 за 36 матчей). В целом, претензии в команде можно предъявить каждому хоккеисту. Челябинцы играют плохо, анархично, отсюда, как следствие, лишь шестое место в конференции.

Перед плей-офф «Трактору» точно необходима взбучка и перезагрузка. Клуб еще не определился с именем нового главного тренера, но сделает это точно скоро. Новый специалист как раз-таки и определит, кто из нынешних лидеров «Трактора» будет необходим ему в весенней части сезона. Почему Глотов – один из фаворитов на обмен? Во-первых, у нападающего самый большой контракт в «Тракторе» (70 млн рублей за сезон). А, во-вторых, за Глотова на рынке можно будет получить очень ценный актив.

Как Глотов может быть полезен «Ак Барсу»?

Понятно, что если «Трактор» все-таки выставит на обмен Глотова, в борьбу за него включаться исключительно топ-клубы Восточной и Западной конференции. И «Ак Барс» вряд ли проигнорирует возможность побороться за одного из сильнейших российских центров.

В целом, центральная ось нападающих казанского клуба выглядит итак сейчас очень солидно: Семенов, Хмелевский, Сафонов, Фисенко, Кателевский. А с приходом Глотова «Ак Барс» вовсе будет на голову сильнее остальных клубов КХЛ по именам и мастерству центральных форвардов.

Как Василий Глотов может пригодиться казанцам? Надо отметить, что у хоккеиста шикарное катание, он легко на скорости входит в зону соперника и может фактически создать себе и партнерам момент из ничего. Будет к месту Глотов и в большинстве команды. Немало важно, что Василий является еще и двусторонним нападающим. То есть для игрока не будет большой проблемой сыграть, например, с краю.

За Глотова «Трактор» однозначно потребует классного защитника?

Сплав крутых хоккейных качеств действительно позволяет Глотову котироваться на уровне высококлассного игрока по меркам КХЛ. А весной этого года в СМИ ходили слухи, что сезон 2025-26 Василий может провести в НХЛ в составе «Питтсбурга». Но до Северной Америки нападающий не доехал.

За Глотова «Трактор» точно не захочет какой-то символической кандидатуры. Если уж челябинцы начнут торговаться, то только за хоккеиста с именем. И это понятно, ведь «Трактору» необходимо укреплять линию обороны. В летнее межсезонье челябинцы блестяще проявили себя в подборе нападающих. Команду пополнили Григоренко, Дюбе, Ливо. Однако о защите менеджмент «Трактора» будто бы совсем позабыл.

По итогу, линия обороны у челябинцев в лиге одна из самых молодых. Кроме Логана Дэя, Джордана Гросса, Григория Дронова и Сергея Телегина в команде нет опытных защитников. Так что поиски качественных оборонительных игроков для «Трактора» первостепенны.

Если «Ак Барс» вступит в переговоры с «Трактором», скорее всего челябинцы будут просить кандидатуру Степана Фальковского. Белорусский хоккеист получает вторую самую высокую зарплату среди защитников в казанском клубе – около 50 млн рублей за сезон (первая у Никиты Лямкина – 52 млн). Фальковский неплохо зарекомендовал себя в столице Татарстана, однако его нельзя назвать неприкасаемой кандидатурой в «Ак Барсе».

По сути, это единственный игрок, который явно может устроить «Трактор». Вряд ли челябинский клуб согласится на условную кандидатуру Артемия Князева. А насчет остальных… Тут уже скорее всего сам «Ак Барс» не захочет расставаться. Марченко – капитан, Яруллин на травме. С Миллером и Лямкиным «Ак Барс» прощаться не намерен. А Лучевников «Трактор» не заинтересует.