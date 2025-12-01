Кого из татарстанцев не могут вызвать на работу в новогодние праздники
В новогодние праздники жители Татарстана буду отдыхать в течение 12 дней. Некоторых татарстанцев могут вызвать на работу в выходные дни. Кого не смогут привлечь к работе в праздники без согласия самого работника – в материале «Татар-информа».
Кого запрещено вызывать на работу в праздничные дни
Работодатель не может привлечь к работе в выходные дни беременных сотрудниц и несовершеннолетних работников. Причем в данном случае не играет роли обоснование, по которому вызывают работника.
Кого не могут привлечь к работе без согласия работника
В отдельных случаях работодатель вправе вызвать на работу в выходной день сотрудника даже без его на то согласия. Но данное правило не распространяется на следующие категории:
- работники, имеющие инвалидность;
- родители, имеющие детей младше 3 лет;
- родители детей с ОВЗ;
- многодетные родители (но при условии, что младшему ребенку менее 14 лет);
- родитель, который один воспитывает ребенка до 14 лет;
- осуществляющие уход за больными родственниками;
- родитель ребенка до 14 лет, но при условии, что другой родитель трудится вахтовым методом.