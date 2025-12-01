Кого из татарстанцев не могут вызвать на работу в новогодние праздники

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В новогодние праздники жители Татарстана буду отдыхать в течение 12 дней. Некоторых татарстанцев могут вызвать на работу в выходные дни. Кого не смогут привлечь к работе в праздники без согласия самого работника – в материале «Татар-информа».

Кого запрещено вызывать на работу в праздничные дни

Работодатель не может привлечь к работе в выходные дни беременных сотрудниц и несовершеннолетних работников. Причем в данном случае не играет роли обоснование, по которому вызывают работника.

Кого не могут привлечь к работе без согласия работника

В отдельных случаях работодатель вправе вызвать на работу в выходной день сотрудника даже без его на то согласия. Но данное правило не распространяется на следующие категории:

- работники, имеющие инвалидность;

- родители, имеющие детей младше 3 лет;

- родители детей с ОВЗ;

- многодетные родители (но при условии, что младшему ребенку менее 14 лет);

- родитель, который один воспитывает ребенка до 14 лет;

- осуществляющие уход за больными родственниками;

- родитель ребенка до 14 лет, но при условии, что другой родитель трудится вахтовым методом.