Кого еще совратил «Дед Мороз» из Бугульмы: в РТ ищут детей-жертв сексуального насилия

О Владимире Шишканове часто писали в СМИ Бугульмы. Он строил снежные горки для детей и радовал малышню сладостями. Как гром среди ясного неба сегодня появилась новость о том, что добряк-бугульминец – преступник, а его жертвы – маленькие дети. Подробности в репортаже «Татар-информа».





Фото: социальные сети

«Надругался над ребенком и выложил в интернет»

МВД и Следственный комитет сегодня обратились к жителям Татарстана – сотрудники правоохранительных органов ищут пострадавших от действий 54-летнего жителя Бугульмы. Известный в городе любимец местных ребятишек оказался преступником. На Владимира Шишканова возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Как стало известно «Татар-информу», ранее он уже был осужден по этой статье и с 2009 по 2012 год находился на лечении в психиатрической клинике.

Еще одна статья, по которой возбуждено дело в отношении Шишканова, – изготовление и оборот порнографических материалов с изображением несовершеннолетних.

По данным агентства, Владимир Шишканов не женат, живет один, детей у него нет.

По версии следствия, прошлым летом он ремонтировал балкон в квартире знакомых. Оставшись наедине с их 6-летней дочерью, он совершил в отношении ребенка сексуальное насилие. Снял все на камеру мобильного телефона и выложил в интернет. Сейчас Шишканов арестован, он находится в СИЗО, там же будет дожидаться суда.

Фото: скриншот видео

Следствие полагает, что мужчина может быть причастен и к другим похожим преступлениям. К слову, за несколько дней до того, как его задержали, он ездил по Бугульме на велосипеде в костюме Деда Мороза и раздавал детям конфеты, приглашая их к себе домой.

«Гражданам, располагающим какими-либо сведениями о противоправной деятельности обвиняемого, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы», – сообщили в пресс-службах правоохранительных структур.

Фото: социальные сети

«Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты!»

Каждый год Владимир Шишканов наряжался в костюм Деда Мороза, раздавал детям конфеты в канун праздника и фотографировался с ними. Большинство жителей 80-тысячного города республики о нем знали и относились к нему тепло. О темном прошлом мужчины и его настоящем никто и не догадывался.

Местные группы писали о Владимире Шишканове новости с яркими заголовками. В 2020 году, например, наперебой рассказывали о том, что воспитанник детского дома мастерит снежные горки, потому что детям негде кататься.

«Каждому бы во двор такого человека», – говорилось в тексте.

Фото: социальные сети

В 2023 году один из телеграм-каналов выпустил целый сюжет о том, что на горке «дяди Вовы» местный мальчишка получил травму позвоночника, его мать пожаловалась в администрацию и горку снесли.

«Здравствуйте, я строю горки на протяжении 7-8 лет подряд, строю для детей и ради детей. Также занимаюсь благотворительностью. Горку убрали из-за несчастного случая, дети расстроились. Буду ли строить снова, покажет время», – рассказывал тогда Владимир Шишканов.

В марте 2024 года одна из местных газет снимала видеопоздравление Владимира Шишканова с днем рождения и вручала ему торт. Его благодарили за то, что в течение многих лет он строит снежные горки для местной детворы, и за организацию многочисленных дворовых праздников с призами, купленными на свои деньги.

Фото: © социальные сети

Несколько дней назад в социальных сетях опубликовали мнение местной жительницы, к которой во время прогулки с ребенком подошел Шишканов.

Фото: социальные сети

По информации из открытых источников можно узнать, что Шишканов играет на гармони, не раз выступал с концертами в составе ансамбля. Участвовал и в патриотических мероприятиях города. На своей странице он делился фотографиями этих событий – к слову, на его странице большое количество фото различных детей.

«Это такая фигура приставучая. Он приходил ко всем, пытался казаться добрячком. Он пытался влезть на все мероприятия, предлагал помощь, притесался к ансамблю, но не был его участником. Его воспринимали как городского сумасшедшего, но безобидного. К нему все относились по-доброму. Он напрашивался, поэтому ансамбль выдал ему костюм и брал с собой на выступления», – рассказала «Татар-информу» одна из жительниц Бугульмы.

Так или иначе, но следствию предстоит тщательно разобраться в том, сколько детей за долгие годы стали жертвами Владимира Шишканова. Именно поэтому сотрудники правоохранительных органов надеются на помощь возможных свидетелей событий или пострадавших.