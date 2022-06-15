«Когда зовет «Рубин», выбирать не приходится»: новички – о переходе и адаптации в Казани

Новички «Рубина» в летнее трансферное окно поделились впечатлениями, а также прокомментировали переход в казанский клуб.

Стоит отметить, что в это межсезонье казанцы уже подписали контракты сразу с семью футболистами: Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом Ивановым, Артемом Поповым, Джоэлем Фамейе и Александром Мартыновичем.

Экс-полузащитник красноярского «Енисея» Александр Зотов назвал «Рубин» клубом, который входит в топ-5 в России, а также заявил, что после таких предложений выбирать не приходится.

«Я счастлив. Рад оказаться в таком клубе, как «Рубин». Считаю, что он входит в топ-5 в России. Если бы не Казань, наверно я бы перешел в команду Премьер-Лиги. Но когда зовет «Рубин», тут не приходится выбирать», – заявил Зотов в интервью клубному телевидению.

Футболист Валерий Чуперка, в свою очередь, отметил высокий уровень инфраструктура на базе клуба.

«Условия в Казани просто на высшем уровне. Не только меня, думаю, в России многих удивило, что «Рубин» вылетел. Но это футбол, такое бывает. А база на высоком уровне», – подчеркнул Чуперка.

Бывший защитник «Уфы» заявил Дмитрий Кабутов заявил, что главной задачей является возвращение казанского клуба в РПЛ.

«Задача – вернуться в Премьер-Лигу. Принести как можно больше пользы команде – это голевые передачи, голы», – отметил Кабутов.

Артем Попов ответил на вопрос, засчет чего «Рубин» может вернуться в Премьер-лигу.

«За счет прекрасного коллектива и хорошей игры. ФНЛ действительно сложная лига, потому что много силовой борьбы, перелетов, смена полей, где-то хорошие поля, где-то не очень. Будем преодолевать трудности», – подытожил Попов.

Ранее в связи с истечением срока контракта «Рубин» покинули Владислав Игнатьев и Георгий Зотов.