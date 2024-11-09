«Когда живешь этим, попадаешь в другое измерение»: в Москве прошел конкурс чтецов Корана

Фото предоставлено пресс-службой ДУМ РФ

«Выразить посыл аята произношением и интонацией»

Всего на международный этап Московского конкурса хафизов прибыли чтецы из 31 страны, в том числе из Египта, Марокко, Алжира, Судана, Катара.

«С каждым годом конкурс приобретает все большее значение, становясь не просто платформой для соревнований в благом, но и уникальном событии, включающем культурные и духовно-просветительские мероприятия», — заявил накануне на закрытии конкурса главный муфтий России Равиль хазрат Гайнутдин.

Среди гостей мероприятия были руководители международных конкурсов Танзании, ОАЭ, Катара и Египта, а в числе судей — доктора коранических наук, знатоки Священного писания. Возглавил состав жюри имам-хатыб министерства вакуфов и исламских дел Катара Мухаммад Яхья аль-Тахир.

Фото предоставлено пресс-службой ДУМ РФ

Судьи оценивали участников на протяжении двух дней. Главная сложность для конкурсантов состояла в том, что им необходимо было прочитать по памяти три отрывка из Корана, причем каждый отрывок выбирался наугад одним из судей. Чтецам нужно было только запомнить 600 страниц текста и безошибочно их воспроизвести одним из кираатов (способов прочтения Корана).

«Необходимо интонацией и произношением выразить посыл аята. Тот, кто может это объединить и передать, — тот выиграл. У каждого звука есть свои свойства. Свойства звуков арабского алфавита кардинально отличаются от других языков», — рассказал «Татар-информу» член счетной комиссии конкурса Ильяс хазрат Ильясов.

По его словам, всего кираатов десять. Все они различаются в части акцентов. Кирааты лишь дополняют смыслы Корана.

Российский участник, 16-летний казанский хафиз Ахмад Шахмамедов, знал все десять кираатов уже к 10 годам.

Ильяс Ильясов (слева): «Цель конкурса — Коран должен стать стилем жизни» Фото предоставлено пресс-службой ДУМ РФ

Есть только один способ научить чтению

Так сложилось, что в исламе к этому искусству относятся весьма трепетно. Недостаточно выучить арабский, чтобы прочитать Коран, — искусному и красивому чтению можно научиться только повторяя за своим учителем.

«Другого способа научить чтению не существует. Между мной и Пророком — 32 человека, это называется цепочкой преемственности. Я знаю всех своих учителей. Когда я обучаю своего ученика, когда мой слух доволен и я доволен его этикетом, я свидетельствую, что ученик учился у меня, и я разрешаю ему преподавать», — рассказал Ильяс хазрат.

Подобные чтения превратились в конкурс еще в конце VII века. Первым, кто поощрял обучение детей, был Умар ибн аль-Хаттаб, один из ближайших сподвижников пророка Мухаммеда и его тесть. В современном формате конкурсы впервые стали проводить в Малайзии в начале 1960-х годов. «Тогда появилась нужда в просветительской деятельности, донесении коранической картины мира», — пояснил Ильяс хазрат.

«Чтение Корана — это не только обучение. Ты показываешь, насколько ты предан Корану, насколько он становится смыслом твоей жизни. Цель конкурса — Коран должен стать стилем жизни. Когда ты живешь Кораном, ты попадаешь в другое измерение», — поделился хазрат.

Из чрева кита — в современный Катар

Художественным завершением конкурса стала театрализованная постановка «Сокровища Корана» с участием Рамиля Сабитова. Актер, известный своими ролями в боевиках, а также исполнением Муртазы в сериале «Зулейха открывает глаза», перевоплощается здесь в мудрого старца.

Вполне возможно, что значительная часть московских мусульман пришла в концертный зал «Космос» именно ради этой постановки. Художественное и музыкальное оформление, исполнение танцевальных номеров в религиозной коннотации действительно завораживают. Другая возможная причина — розыгрыш хаджа и умры от официального хадж-оператора в России.

Повествование разбито на пять блоков, каждый из них становился сценическим воплощением суры, которую в итоге исполнял хафиз. Иллюстрирует эти суры путешествие старого (Рамиль Сабитов) и молодого (Айдар Шарафетдин) рыбаков через море и время. В конце концов, когда позади остались бури, чрево кита и другие коранические препятствия, дорога приводит героев в современный Катар.

Однако настоящим финалом стало, конечно же, объявление имени победителя. Им стал ливийский хафиз Сухайб Мухаммад Абдулькарим Джибрииль.

Победителем стал хафиз из Ливии Сухайб Мухаммад Абдулькарим Джибрииль (в центре) Фото: телеграм-канал Совета муфтиев России

Победитель проводит свободное время в бассейне и за игровой приставкой

Абдулькариму 19 лет, он родился в городе Эль-Бейда, изучает и преподает коранические науки в университете. Свободное время, по собственному признанию, молодой хафиз любит проводить, занимаясь плаванием или за игровой приставкой. На конкурс он попал по приглашению министерства по делам религии Ливии. И не просто так — был победителем конкурса чтецов у себя на родине.

По словам Абдулькарима, участие в конкурсе придает ему уверенности в своих силах, а также дает возможность познакомиться с учеными-коранистами с мировым именем.

«Больше половины участников читали без ошибок», — удивился ливийский хафиз в разговоре с журналистами. Помимо высокой конкуренции Абдулькарим также отметил уровень организации конкурса, который, по его словам, не уступал конкурсам чтецов в Дубае, Катаре, Кувейте и др.

Второе место занял чтец из Катара Абдульазиз Абдулла аль-Хамри, а третье досталось йеменцу Азизу Яхье Саиду Султану. Приз зрительских симпатий достался палестинскому чтецу Васиму Джадалле Салиму Абеду Самиру.

Казанцу Ахмаду Шахмамедову не повезло получить всего один штрафной звонок во время выступления Фото предоставлено пресс-службой ДУМ РФ

Казанцу Шахмамедову же не повезло получить всего один штрафной звонок во время выступления. В столь тесной борьбе этого оказалось достаточно, чтобы выбыть из гонки за призовые места. Тем не менее попадание в топ-10 — хорошее достижение для юного хафиза. В эти дни в Москве собрались действительно серьезные чтецы.

В этом году общий призовой фонд конкурса составил более 3 млн рублей, или около $30 тыс. Для сравнения: общий призовой фонд конкурса чтецов стран БРИКС, который прошел в Казани в июле этого года, составил около $15 тыс.

«Насколько стал испорчен этот мир!»

Параллельно конкурсу в Московской соборной мечети прошла Международная научно-практическая конференция под названием «Традиционные семейные ценности в условиях глобальных трансформаций», приуроченная к Году семьи в России. 7 ноября в конференц-зале мечети собрались отечественные и международные специалисты, включая представителей Катара, ОАЭ и Египта, имеющих опыт в сфере поддержки семьи.

«Кто бы мог подумать, что нам придется на уровне Конституции вводить понятие, что семья — это мужчина и женщина! Насколько стал испорчен этот мир, что нам пришлось на уровне наивысшего закона страны прописывать, что такое семья», — негодовала в ходе конференции первый заместитель Комитета Государственной Думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Татьяна Буцкая: «Кто бы мог подумать, что нам на уровне Конституции придется уточнять, что семья — это мужчина и женщина?» Фото предоставлено пресс-службой ДУМ РФ

Результатом конференции должны стать «конкретные рекомендации» по укреплению института семьи, поддержке молодежи и усилению роли традиций в общественной жизни. В итоговой резолюции в качестве таковых были отмечены международный обмен опытом и сотрудничество в этой сфере, консолидация усилий тех сообществ, которые придерживаются традиционных взглядов на семью, а также напоминание о том, что традиционная семья является «важным фактором преемственности поколений».

«Эхо Казанского кинофестиваля»

Также сегодня в Москве открылась недельная выставка «Мир Корана», которая рассказывает историю книги с момента ее ниспослания до наших дней. Экспозиция объединяет несколько интерактивных площадок для общения с исламской культурой через виртуальные путешествия и мастер-классы. В мастерской арабской каллиграфии посетители могут, например, заказать написание своего имени арабской вязью.

Кроме того, начиная с сегодняшнего дня в конференц-зале Московской соборной мечети пройдет недельный показ фильмов в рамках «эха Казанского международного кинофестиваля “Алтын Минбар”». Помимо фестивальных кинолент гостям мечети покажут документальные фильмы из Катара.

Ренат Абянов: «Эхо Казанского кинофестиваля – наш пробный камень» Фото предоставлено пресс-службой ДУМ РФ

«Это наш пробный камень. Попробовать, чтобы потом это стало традицией – встречаться в конференц-зале Московской соборной мечети, смотреть фильмы, знакомиться с интересными людьми, поднимать интересные темы, проводить выставки», — рассказал «Татар-информу» руководитель департамента культуры ДУМ РФ Ренат хазрат Абянов.

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