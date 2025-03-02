Фермер из Пестрецов: «Встаем в полчетвертого утра. Что тут сложного?»

В селе Чита Пестречинского района популярны мини-фермы на 10-15 коров, действуют сразу три пункта приема молока. Корреспондент «Интертата» побывал в хозяйстве семьи Гайнутдиновых, чтобы узнать, выгодно ли сегодня быть фермером.





Татарская поговорка гласит: «Кунак килсә, ит пешә, ит пешмәсә – бит пешә» – «Гостя потчуют мясом, нет мяса – будешь краснеть». Деревенскому жителю, который трудился все лето, в зимнюю пору краснеть не приходится – морозильники и клети набиты тушками уток и гусей, а хлев заполнен скотиной.

Дом Гайнутдиновых, расположенный в самом конце улицы, приметен издалека – современное здание, рядом с домом – хлев и помещения для домашних животных. Сразу видно, что это крепкое хозяйство, созданное трудолюбивыми людьми.

Глава семьи фермер Фердинант Хусаинович работал в колхозе, потом в сельской школе. Его жена Фарида ханум – директор школы. Мы приехали в Читу днем, когда она была на работе, поэтому с делами в фермерском хозяйстве нас знакомил Фердинант абый.

«От 10 коров получаем 160-170 литров молока в день. Сдаем по 35 рублей за литр»

Фермерской деятельностью семья занимается пятый год. Сейчас в хозяйстве 10 коров, есть телята. Также Гайнутдиновы получили господдержку от Министерства сельского хозяйства и продовольствия в размере 400 тыс. рублей.

– Я работал трактористом в колхозе, ушел оттуда из-за болезни. Некоторое время работал в котельной школы. Одно время люди на селе стали увеличивать поголовье скота в своих хозяйствах, вроде как кто больше сможет… Фермерство тоже стало популярным. У нас в хозяйстве и до этого коров было немало, не меньше 4-5 голов. Конечно, Фарида большую часть времени проводила на работе, и сейчас так, и мы с ее мамой – моей тещей Нагимой апой – ухаживали за скотиной. Тесть умер довольно рано, их сын Фанис погиб от удара током на высоковольтном столбе. Фарида в хозяйстве тоже помогает, когда находит время, но работа учителя такая, что с утра до вечера приходится быть в школе. Постоянно в дороге, в роно тоже часто приходится ездить, очень много отчетов, планов, – рассказывает Фердинант Гайнутдинов.

– Как сейчас идет фермерская работа?

– Зимой молока у коров меньше, но и в летний сезон мы справляемся – у нас два доильных аппарата, с ними работа идет быстро. Аппараты купили еще в те годы, когда коров было в два раза меньше, – руки начали болеть от постоянного доения. От 10 коров в среднем получаем 160-170 литров молока в день. Бывало, получали и 25 литров от одной коровы. Несколько буренок купили в Арске, но удой у них оказался похуже. Молоко сдаем сборщикам по 35 рублей за литр.

Цены все-таки немного выросли. У нас в селе три пункта приема молока, один из них рядом с нашим домом. Практически в каждом хозяйстве держат коров – у наших соседей, например, 15 голов, у другого соседа – 4-5, у кого-то 6. Зарплаты-то с каждым днем обесцениваются, а разведение скота позволяет жить.

– Не планируете увеличить поголовье?

– Такого желания нет. Старший сын и дочь уже самостоятельные, у них своя жизнь. Младший сын помогал, когда был здесь, но сейчас он в армии. Конечно, нагрузка теперь большая. Но сидеть сложа руки тоже нельзя, – говорит фермер.

«Овец держать совсем невыгодно, мало кто этим занимается»

Кроме коров Гайнутдиновы держат овец. По словам моего собеседника, выгода от них небольшая – овечью шерсть принимают по очень низкой цене.

– У нас всего 6-7 овец, больше держать не имеет смысла. В этом году бродячие собаки нанесли большой урон, многие хозяйства у нас от них пострадали. Они запросто нападают и на овец, и на домашнюю птицу.

Каждый год выращиваем для себя 10-15 гусей, уток. Куры тоже есть. Совсем рядом с нашим селом воспетая в песнях живописная река Меша. Только на рыбалку нет времени. Каждый день какая-нибудь работа – намолоть муки для скота, что-то починить, сделать по хозяйству… Здесь красивейшая природа, но, к сожалению, нет времени ею любоваться.

Но совсем закрывать свое дело тоже не хотим. Пока есть силы и здоровье, надо продолжать.

– Возвращаясь к овцам – их, видимо, покупают на Курбан-байрам?

– Да, овец берут перед мусульманскими праздниками. Один барашек стоит не менее 5-6 тысяч рублей. Бронируют заранее, еще до рождения барашка, желающих очень много. Сейчас ведь овец держать совсем невыгодно, так что мало кто этим занимается. Шерсть не сдашь, молока овца не дает. Навоз сейчас тоже не знаешь куда девать. Если и приезжают сборщики (это бывает очень редко), чистую, без репейника шерсть покупают по 5 рублей за килограмм. Копейки! Чаще выкидываем ее на свалку.

– В Чите коров пасут по очереди, как это обычно делается на селе? Выводите своих коров на выгул?

– Раньше даже овец пасли стадами. Сейчас такого нет. Наших коров охраняет «электропастух», мы с соседями объединились и купили на три хозяйства.

– Фердинант абый, вы живете недалеко от Казани. Не было желания бросить деревню и работать в городе?

– Нет, конечно. Я не могу долго находиться в городе. Когда приезжаю в гости или по делам, сразу тянет домой. И у жены так же.

– Не хотели бы нанять людей для помощи по ферме?

– Мы сами все делаем. Встаем в полчетвертого утра, и начинается работа. Мы уже привыкли, что в этом сложного? Жена доит коров, я накладываю корма, убираюсь. Кормлю-пою телят, – говорит фермер.

«Если трудишься много – отдача, деньги есть»

– Ваша жена – директор школы, но, несмотря на это, она встает рано утром, как и другие деревенские хозяйки, доит коров, занимается хозяйством…

– Конечно. Она же выросла в деревне, умеет все это делать. Наши сыновья тоже с малых лет приучены к труду, с пятого класса умеют доить корову. Помню, мы с женой уезжали в Казань, а сыновья к нашему возвращению уже переделывали всю работу по дому. За это мы привозили им газировку, чипсы. Мы даже в санаторий уезжали спокойно, в хозяйстве было 4-5 коров, и дети сами справлялись со всей работой.

Из молока жена делает сметану, творог, катык.

– Сено для коров заготавливаете сами или покупаете готовое, в рулонах?

– Заготавливаем сами. У меня есть свой трактор, косилка, ворошилка. Вместе с соседом прессуем это сено. Дружно жить с соседями всегда полезно (улыбается). Надо помогать друг другу. На зиму обычно заготавливаем по 260 рулонов сена. Когда сена много, соломы особо не нужно. В этом году купил всего около 25 рулонов соломы. Еще взял 20 тонн зерна. Цены на зерно скачут, то поднимаются, то опускаются… Поэтому сообща с односельчанами стараемся поймать выгодный момент.

– Если сравнить первый год вашего фермерства и последний – большая разница?

– Да вроде бы нет особых отличий. Раньше в морозы телят и барашков заводили в дом, теперь так делать уже не приходится. За одно лето построили коровник из шлакоблока, в сильные морозы телята там не мерзнут. Иногда обогреваем помещение – под тщательным контролем, конечно, потому что с электроприборами надо быть осторожными.

– Что скажете, имея за плечами пятилетний опыт фермерства? Стоит этим заниматься?

– В эту работу нужно вкладывать все свои силы. Если трудишься много – отдача, деньги есть. Если любишь деревню, она отвечает щедростью. Деревня, ее природа, чистый воздух – все это придает сил, вдохновляет. Когда есть работа, которую любишь, есть и надежда на будущее, – говорит Фердинант Гайнутдинов.

Село Чита – в буквальном смысле «молочная река», здесь все хозяйства производят молоко. Если в других селах как показатель достатка во дворах стоят по два-три автомобиля, то здесь – десяток-полтора коров.

На работе – директор, дома – фермер

Побывали мы и в школе, где трудится директором Фарида Гайнутдинова.

– Руковожу школой с 2017 года. Начинала в 1989 году учительницей начальных классов, потом получила высшее образование в университете, преподавала татарский язык и литературу. После этого была завучем.

Очень люблю нашу школу, делаю все возможное, чтобы она развивалась, процветала. Наши ученики каждый год занимают призовые места на республиканских олимпиадах. Мы выиграли грант на 500 тысяч рублей по программе сохранения и развития татарского языка, на эти деньги купили костюмы в национальном стиле. Каждый классный кабинет у нас оборудован мультимедийным или простым проектором, – рассказывает директор.

– У вас непростая и ответственная работа, при этом вы еще и жена фермера, ведете хозяйство вместе с мужем. Не сложно?

– Очень уместный вопрос. Если бы мне не помогал мой супруг, я не стала бы директором. Мы познакомились еще детьми, он учился в третьем классе, я – в первом. В то время два класса учились в одном кабинете. Муж до сих пор шутит: «Я тебя вырастил». Мы оба выросли в этом селе. Фердинант не захотел уезжать, я сама тоже, когда училась в Казани, всей душой стремилась вернуться. Когда кто-то жалуется на деревенскую жизнь, ее особенности и трудности, я их просто не понимаю, – поделилась Фарида ханум.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Юлай Низаев, «Интерат», перевод с татарского