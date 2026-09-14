Когда за нечитаемый номер авто могут лишить прав – мнение юриста

За управление автомобилем с нечитаемым государственным номером водитель может получить как предупреждение, так и лишиться права управления транспортным средством на срок до трех месяцев. Мера ответственности в каждом конкретном случае определяется причиной, по которой номер невозможно нормально распознать, рассказал «Татар-информу» автоюрист Дмитрий Славнов.

«Что считать нечитаемым номером автомобиля? Бывают ситуации, когда, например, зимой, идет сильный снег, а вы едете на машине по трассе. Вы могли только помыть машину, но за 15 минут на нее налетит столько снега и грязи, что номера действительно не будет видно. Бывают ситуации, которые от вас не зависят, и, как правило, инспектор здесь идет навстречу и не штрафует, а просит только устранить нарушение», – сказал Славнов.

Однако ответственность может наступить и в тех случаях, когда водитель сознательно делает регистрационный знак трудночитаемым. К примеру, некоторые автомобилисты после посещения мойки намеренно закрывают часть номера снегом, грязью или другими предметами, чтобы скрыть отдельные символы. В данном случае автолюбителю может грозить штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав сроком от 1 до 3 месяцев, добавил эксперт.