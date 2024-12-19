Когда выбьют ВСУ из-под Курска и будут ли переговоры с Киевом: Путин о ходе СВО

Большая часть общения Президента России с журналистами и жителями страны сегодня посвящена теме СВО. Путин пришел в студию со знаменем морпехов, дал оценку ходу спецоперации и сказал о восстановлении Курской области. Подробнее — в материале «Татар-информа».





Фото: © kremlin.ru

Путин: «Ситуация на СВО меняется кардинально, хочу это подтвердить»

Уже в первый час «Прямой линии» Владимиру Путину задали чуть ли не самый главный вопрос, который интересует всех россиян, — стала ли ближе победа в СВО? Президент России начал ответ с оценки положения на линии боевого соприкосновения.

«Ситуация меняется кардинально. Вы это хорошо знаете, я просто хочу это подтвердить. Движение идет по всей линии фронта каждый день. Как я уже говорил, речь идет не о продвижении на 100—200—300 метров. Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть: каждый день», — заявил Путин.

Россия движется к решению первостепенных задач, которые были обозначены в самом начале СВО.

«Что касается ребят, то они действуют героически. Возможности вооруженных сил возрастают», — сказал Путин.

Он отметил, что бои идут и в эти минуты, и пожелал российским военным удачи, победы и возвращения домой.

Президент России также рассказал, что бойцы постоянно передают ему сувениры на встречах. Одним из них стала копия знамени 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ТОФ ВМФ РФ. Сейчас 155-я бригада воюет в Курской области и, по словам Путина, «выдавливает, выбивает противника с нашей территории». Копию знамени Верховный главнокомандующий принес в студию.

Путин удивился, что у бойцов в Курской области нет статуса участников СВО

Неожиданным для Путина фактом стало то, что у бойцов, воюющих в Курской области, нет статуса участников СВО, потому что они выполняют задачи в зоне контртеррористической операции. Режим КТО введен в Курской, Брянской и Белгородской областях.

«Бойцов, освобождающих Курскую область и участвующих там в контртеррористической операции, необходимо приравнять по правам к участникам СВО, они должны получать те же деньги. Выплаты таким военнослужащим пересчитают задним числом», – пообещал Президент.

Он с сожалением отметил, что Минобороны России не обратило на это внимания, и обещал все поправить.

Когда ВСУ выбьют из Курской области и есть ли деньги для восстановления региона?

Жительница Курской области спросила у Путина, когда получится выбить ВСУ из региона. «Когда сможем вернуться в свои дома?» — уточнила она.

Называть конкретную дату Президент России не стал, но в том, что Курская область будет освобождена от вооруженных сил Украины, сомнений нет.

Путин также заверил, что пострадавший регион будет восстановлен. По его словам, на эти цели выделено около 108 млрд рублей.

«Будем восстанавливать и дорожные сети, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения, школы, детские сады, жилье, конечно», — сказал он.

Кладбище натовской техники и недосягаемый «Орешник»

Об успехах российской техники говорит и количество подбитой техники в Курской области. Оно сопоставимо с цифрами за весь прошлый год в зоне СВО, заявил Путин.

«В Курской области нашими ребятами уничтожено больше бронетехники ВСУ, чем на всей линии боевого соприкосновения за весь прошлый год», — сказал глава государства.

Ведущий Дмитрий Кулько добавил, что в Курской области сегодня находится «самое большое кладбище натовской техники».

Следом у Путина спросили про российскую ракету «Орешник»: есть ли у нее уязвимости, о которых говорят на Западе, и откуда такое название?

«Шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты», — заявил Верховный главнокомандующий.

Он предложил тем самым западным экспертам и спонсорам из США провести высокотехнологичную дуэль XXI века.

«Пусть определят объект, например в Киеве, поставят там все свои противоракетные системы, а мы нанесем удар "Орешником". Мы к такому эксперименту готовы, а они?» — задал ответный вопрос Президент РФ.

Он добавил, что «Орешник» создан на основе прежних российских конструкторских разработок, которые были доработаны. Откуда такое название, российский лидер не знает.

Фото: © kremlin.ru

Возможны ли переговоры с Киевом?

У Путина поинтересовались, в каком случае возможны переговоры Москвы с Киевом. Если не с Владимиром Зеленским, то с кем?

«У нас нет предварительных условий. Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились — я уже сто раз об этом сказал — в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года. Ну и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня», — ответил Владимир Путин.

Он напомнил, что основные тезисы о возможностях переговоров были заложены в июньском выступлении перед руководством МИД РФ. «Нет смысла повторяться», — заявил Президент РФ.

Россия готова вести переговоры с любым человеком у власти Украины, если эта власть будет легитимной. В том числе и с Зеленским.

«Они могут организовать внутри Украины этот процесс как хотят. Просто подписывать мы можем с теми, кто является легитимным. Если мы дойдем до подписания, оно может быть только с легитимными представителями власти», — подчеркнул Путин.

Видео: пресс-служба Президента РФ