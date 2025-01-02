«Когда в зале звонит мобильник, думаю – какой же ты идиот!»

Общая беда всех театров и концертных залов – звонки мобильных телефонов, которые всегда случаются не вовремя. Просьбы отключать звук, установка «глушилок» – ничего не спасает от развеселых трелей, разрушающих волшебную атмосферу в зале в самый неподходящий момент. Вспоминаем ответы деятелей культуры об этой проблеме в их интервью «Татар-информу».





«У зрителей есть странная привычка все снимать на камеру, чтобы тут же выложить это в интернет…»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Резеда Ахиярова, композитор, заслуженный деятель искусств РТ и РФ, народная артистка РТ

– Да, такое обязательно случится. Я, честно говоря, всегда остаюсь в шоке от этого. Уверена, любой человек перед тем, как зайти в зрительный или в концертный зал, должен, да просто обязан отключить звук телефона. Когда мы садимся в самолет, мы же включаем авиарежим. Так и здесь необходимо руководствоваться определенными нормами поведения.

Резеда Ахиярова: «Уверена, любой человек перед тем, как зайти в зрительный или в концертный зал, должен, да просто обязан отключить звук телефона» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

К сожалению, я все больше замечаю отсутствие обычной бытовой культуры, не говоря уже о музыкальной культуре и прочем. Замечаю деградацию культуры общения. На этом фоне ожидать, что в театрах или филармониях перестанут звучать телефоны или что зрители откажутся от этой странной привычки все снимать на камеру, чтобы тут же выложить это в интернет… Это очень, это ужасно пошло. Но таково нынешнее время.

Артем Варгафтик, радио- и телеведущий, музыкальный педагог, критик

Артем Варгафтик: «Мне остается только лишний раз или даже лишних два раза просить слушателей выключать мобильники» Фото: страница Артема Варгафтика во «ВКонтакте»

– Надежда только на постепенное и неуклонное повышение технической грамотности публики, на то, что она научится со своими телефонами обращаться. Потому что, на самом деле, этот фактор пока еще можно считать новым в рамках тех вековых традиций, что установлены.

Другое дело, что многие слушатели даже не считают нужным свои телефоны выключать. То есть не испытывают уважения к себе подобным, потому что они дикие. Я нисколько не собираюсь оправдывать это хамство, легкомыслие и откровенное раздолбайство, когда человек вообще не думает о том, что у него в сумочке или в кармане, по сути, лежит тикающая бомба, которая может в какой-то момент сработать. Когда слушатель не понимает, что есть вещи, которые нужно сделать, потому что это в общих интересах. А в общих интересах, чтобы в зале было тихо. <...>

Если идет запись или прямая трансляция концерта, то ясно, что они будут в каком-то смысле испорчены. Ведь телефон зазвонит обязательно в самый неподходящий момент, просто по закону подлости. Мне остается лишний раз или даже лишних два раза просить слушателей выключать мобильники. Напоминать про взаимоуважение, про все эти вроде бы прописные истины. И радоваться, если эти призывы срабатывают.

Иван Бессонов, пианист, победитель международного конкурса молодых музыкантов «Евровидение-2018»

Иван Бессонов: «Мелодии из мобильников, кашель в зале, какие-то другие обычные для живых выступлений звуки – я это уже все воспринимаю как обязательный фон» Фото: предоставлено Татарской государственной филармонией им. Тукая

– Мелодии из мобильников, кашель в зале, какие-то другие обычные для живых выступлений звуки – я это уже все воспринимаю как обязательный фон, как некий побочный эффект. Чем больше в зале собирается людей, тем выше вероятность того, что кто-нибудь обязательно закашляется или у кого-то зазвонит телефон, – это нормально.

В то же время убежден и в том, что лишние звуки могут помешать публике получить те впечатления, испытать те эмоции, за которыми она и пришла на концерт. Обычно же все случается не вовремя. Звучит музыка, вдруг в ней возникает тихое, проникновенное место, этакий сгусток энергии, обострение всех чувств до предела, когда нужно просто застыть. И я как исполнитель в этот момент застываю над клавиатурой, как коршун над добычей. И публика должна тоже затаить дыхание. И вот в такой, самый важный и ответственный момент тишину обязательно разрежет какая-нибудь развеселая мелодия из зала.

Это, конечно, всегда меня расстраивает. Поэтому прошу, вежливо, но настойчиво, чтобы люди отключали звук на телефонах. Но... помешать мне исполнять музыку, сбить и тому подобное это не может – это уже давно норма для всех артистов.

Айрат Кашаев, дирижер Большого театра России

Айрат Кашаев: «Понятно, что никто нарочно не оставляет телефон со включенным звуком. Люди просто забывают его выключить» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Это общая беда, к сожалению… Ну что поделать? Понятно, что никто нарочно не оставляет телефон со включенным звуком. Люди просто забывают его выключить – несмотря на предупреждения, на все просьбы. Помешать исполнению оркестра такие звуки вряд ли смогут. Но лично у меня такое, если случается, вызывает только досаду. А очень не хочется во время исполнения чувствовать досаду за то, что вот сейчас, в самый неподходящий и всегда в самый тонкий момент, в зале раздается посторонний звук.

Главное, ведь в такой момент моментально «выключается» весь зал. Все поймали какое-то настроение, настроились на определенную волну, и тут бац… В такой момент чувствую, как огромная общность людей, тысяча человек в зале, теряет связь. И от этого бывает очень печально. Как с этим справляться – не знаю. У меня лично нет рецепта. Я надеюсь, что кто-то изобретет какую-то чудо-кнопку. И мы все скажем ему большое спасибо.

Энджел Вонг, пианист, серебряный медалист XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского

Энджел Вонг: «Во время выступления я полностью погружен в музыку и уже не обращаю внимания на такие вещи» Фото: пресс-служба ГАСО РТ

Довольно часто они звучат не к месту. Особенно когда я играю уже на бис. Видимо, после основной программы люди спешат побыстрее включить телефоны, и вот в такие моменты звонки и прорываются – и обязательно в каком-то самом тихом месте! Удивительно, но иногда люди даже отвечают! К счастью, во время выступления я полностью погружен в музыку и уже не обращаю внимания на такие вещи. Но когда я сам нахожусь в зрительном зале, меня это очень раздражает.

Ренат Салаватов, главный дирижер ТАГТОиБ имени Мусы Джалиля, заслуженный артист России

Ренат Салаватов: «В залах давно уже, к сожалению, собирается много случайных, неподготовленных людей, которые элементарно не знают, как себя вести в театре» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А что я могу с этим поделать? Главное не то, что случилось, а твоя реакция на это. Я все слышу, но я не реагирую на такие раздражители. Ну могу про себя лишь подумать про человека, который не отключил звук, – какой же ты идиот! Но в залах давно уже, к сожалению, собирается много случайных, неподготовленных людей, которые элементарно не знают, как себя вести в театре. Все в мире изменилось. Люди теперь ходят на симфонии, на оперы и на балеты как в музеи.