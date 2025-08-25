Когда татарстанцев не могут временно лишить водительских прав
Отдельным татарстанцам могут приостановить действие водительского удостоверения. Такое возможно, например, при неоплате алиментов, неуплате административных штрафов и по иным причинам. В каких случаях не могут ввести подобное ограничение – в материале «Татар-информа».
В каких случаях не могут временно лишить права управлять транспортным средством
- такая мера лишает автовладельца основного источника заработка;
- эксплуатация автомобиля считается единственным средством обеспечения жизнедеятельности автолюбителя и членов его семьи в связи с тем, что они живут в местности с ограниченной доступностью транспорта;
- человек водит машину в связи с наличием инвалидности у себя или находящегося у него на иждивении;
- сумма всех задолженностей не превышает сумму 10 тысяч рублей;
- Имеющему долговые обязательства предоставили отсрочку или рассрочку.