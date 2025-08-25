news_header_top
Общество 25 августа 2025 07:00

Когда татарстанцев не могут временно лишить водительских прав

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отдельным татарстанцам могут приостановить действие водительского удостоверения. Такое возможно, например, при неоплате алиментов, неуплате административных штрафов и по иным причинам. В каких случаях не могут ввести подобное ограничение – в материале «Татар-информа».

В каких случаях не могут временно лишить права управлять транспортным средством

- такая мера лишает автовладельца основного источника заработка;

- эксплуатация автомобиля считается единственным средством обеспечения жизнедеятельности автолюбителя и членов его семьи в связи с тем, что они живут в местности с ограниченной доступностью транспорта;

- человек водит машину в связи с наличием инвалидности у себя или находящегося у него на иждивении;

- сумма всех задолженностей не превышает сумму 10 тысяч рублей;

- Имеющему долговые обязательства предоставили отсрочку или рассрочку.

